Tiempo de prórroga

“LLAMÉ a la puerta, pero San Pedro, ya fuere porque estaba ocupado en otras tareas, o no me oyera, no me abrió”; así iniciaba su relato un amigo, que ha pasado por un episodio grave de salud.

En ningún momento pensó que su vida estaba en peligro; los médicos actuaron con rapidez y eficacia y el problema, sin desaparecer inmediatamente, quedó controlado.

Durante la convalecencia, le informaron con claridad y delicadeza de la peligrosa situación vivida. No era tiempo de preocupación sino de reflexión. Pensó en los enfermos más próximos y en los de otros hospitales; en su sufrimiento, soledad en muchos casos, y, sobre todo, en los que no son atendidos con los medios adecuados.

Fue consciente de que, mientras él permanecía en su habitación, el día y la noche se sucedían y todo seguía funcionando igual que el día anterior. Una cura de humildad, en fin, que pone de manifiesto la fragilidad y la insignificancia del ser humano.

Vivió la profesionalidad del personal del sanitario, sin distinción de estamentos, pues todos colaboran para que la estancia del paciente sea lo menos dolorosa posible. La mayoría de ellos añaden un plus de afecto vocacional, no contemplado ni en los salarios ni en las categorías: una palabra, una mirada,...

Cada día se despertaba con la ilusión de comprobar si la gaviota acudiría un día más a la hora del desayuno, atraída por el señuelo del primer día; y lo hizo. No necesitaba televisión –tampoco tenía muchas ganas–, pues ante él se abría un ventanal que inundaba de luz y alegría su cama y le permitía ver a la gente en la playa disfrutando del sol, la brisa y el olor a mar; se extasiaba ante las inverosímiles piruetas de los windsurfistas y el todavía incierto navegar de los niños; contemplaba la sugerente y cambiante forma y color de las nubes, la variadísima paleta de colores que ofrecían el horizonte y el mar,...

Sólo usó la televisión para ver el el partido España-Croacia; y algo tan aparentemente neutro, le sugirió la idea de que, tan solo unos días antes, había comenzado la prórroga del partido de su vida, con la regla del llamado gol de oro. Me lo contaba con naturalidad, sin inquietud, porque el gol de oro, tarde o temprano, llegará. Entre tanto, hemos que vivir de forma que no lamentemos acciones, omisiones o comportamientos: el partido se juega con paz y serenidad.

Reflexionó sobre la actitud irresponsable y egoísta de la juventud que olvida a los fallecidos durante la pandemia, sus familias, quienes sufren graves secuelas, mientras ellos hacen el mayor esfuerzo por contagiar a otras personas. Juventud blandita, caprichosa, sin capacidad de renuncia: ¡Deberían llevarlos al parque temático de los hospitales, incluidos los tanatorios!

Acompañaré a mi amigo, como he hecho hasta hoy, en eso que él llama tiempo de prórroga.