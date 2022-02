¿Tiene algo contra Galicia?

DIFERENCIAS ¿Es Galicia territorio hostil para Pedro Sánchez? pregunta uno de nuestros lectores. ¿Por qué no vino el presidente a Marín tras el hundimiento?, insiste otro. La verdad es que uno no sabe qué responder y acude a las hemerotecas. “A las 14:10 horas (UTC) del día 19 septiembre de 2021 inicia la erupción en la isla de la Palma en la zona de Cabeza de Vaca”, aparece en la página del Ministerio de Ciencia e Innovación, CSIC e Instituto Geológico de España. A las 10,18 PM del 19 de septiembre de 2021, tuit de Pedro Sánchez con foto en el aeropuerto: “Acabo de llegar a La Palma, donde me reuniré con el Comité Director del Cabildo Insular para conocer de primera mano la evolución de la erupción volcánica que están viviendo en la isla. Canarias cuenta con el apoyo del Gobierno de España para hacer frente a esta difícil situación”.

Fallecidos por el volcán de La Palma: cero. Muertos y desaparecidos en el hundimiento del Villa de Pitanxo: veintiuno. No se trata de establecer comparaciones sino de constatar realidades.

Conocida la tendencia de Sánchez de privilegiar los apoyos que le permiten seguir en el gobierno quizás este olvido se deba a que Nueva Canarias y Coalición Canaria le apoyaron con la reforma laboral y el Bloque no. Y ya se sabe que Galicia es comunidad del PP. a. Trabanca