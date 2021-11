¿Tiene Casado algo de razón?

POLÍTICA Durante su última intervención a en el pleno del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacaba pecho no ya de que “España va bien”, como dijo en su día José María Aznar desde la misma tribuna, sino de que “España va mejor”. Al jefe del Ejecutivo no le tembló la voz a la hora de presumir de una intensa recuperación del empleo, con niveles de ocupación que no se veían desde 2008, a la par que calificaba la remontada de “robusta, sólida y mucho más justa” y afeaba al líder de la oposición su supuesto catastrofismo.

No sabía a esa hora el también secretario general de los socialistas –y si lo sabía le daba igual–, que sólo un día después Bruselas iba a meter un tijeretazo de casi dos puntos a las previsiones de crecimiento reflejadas en los Presupuestos –dejando al país como el único de la UE que no se recuperará del hundimiento provocado por la covid hasta 2023–, ni que este mismo viernes el INE iba a constatar que el incremento de los precios registrado en octubre del 5,4 % –una décima menos, eso sí, que lo que decía el indicador adelantado– sigue siendo récord desde 1992, con alzas del 62,8% en la electricidad en el último año y del 57,1% en los combustibles.

Un panorama lleno de dudas al que si unimos el rejonazo a empresas y trabajadores en forma de subida de las cotizaciones sociales en el que trabaja el ministro Escrivá para intentar que el sistema no se caiga o la polémica extensión del cálculo de las pensiones, no sólo pone en entredicho el optimismo de La Moncloa sino que deja en el aire una pregunta: ¿Y si Pablo Casado, aunque exagere hablando de quiebra, tiene algo de razón en que la cosa va más bien regular? sabela arias