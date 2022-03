Tío Oscar y el señor Smith

DÉJENSE de tonterías: el cine está muy bien, pero no hay quien pueda con la realidad. Lo tuvo claro Will Smith, que en su día fue nada menos que Alí (el que tuvo, retuvo), con su actuación sin duda inolvidable (a ver quién se olvida de semejante movida) en la noche de los Oscar. El sopapo o bofetón que le propinó a Chris Rock, un cómico que sin duda hace honor a su apellido, fue a mano abierta, y metafóricamente apagó todos los focos de la gala. Y convirtió todo lo que vino después, incluido el propio Oscar a Will Smith (el surrealismo a veces se emplea a fondo), en algo totalmente secundario. Tanta estrella divina para nada. Aquello ya estaba estrellado.

En una especie de duermevela andaba yo cuando Smith atizó el sopapo a Rock. La gala me convencía tan poco como casi siempre, pero será cosa mía. Unos cuantos presentadores con mucho chiste local y casi privado (resultaba difícil enterarse de la mayoría de las gracias, lo reconozco), pocas referencias a Ucrania (Coppola, sobre todo), y ese ambiente de aquí estamos tan agustito, premiándonos y tal.

Y en esto llegó Smith, que se había reído como suele, o así lo habían mostrado las cámaras. Se levantó y ejecutó la línea de guion que él mismo se había inventado, al parecer con solvencia. Su directo al rostro de Rock, en riguroso directo, causó estupor, pero, durante unos minutos nada sucedió. Hasta el propio Chris Rock hizo un comentario jocoso, intentando salvar los muebles, seguro que carísimos, del espectáculo.

Los periódicos (me puse a navegar por toda la prensa mundial) tardaron en reaccionar, no fuera aquello una gracieta de Smith, que tenía su noche. Confieso que el sopapo me quitó la modorra, que ya crecía en la madrugada. Aquello era un bofetón al sentido del humor, y algunas cosas más, aunque el chiste no fuera precisamente de los más afortunados. Pero he visto humor de este jaez en muchas ocasiones: ya puestos, basta con ver la sátira de Jonathan Swift en el siglo XVIII. En realidad, pocas cosas se saltaron la corrección política en estos Oscar, que fueron aclamados como los de la diversidad.

Los comentaristas de Movistar también se miraron tras la escena del sopapo, como no dando crédito a lo que habían visto: aquello era cine, así que nunca se sabe. Mejor no meter la pata y esperar. Ojalá hubiera sido una broma, pero la cosa tuvo mucho menos altura. Fue real (salvo que, dentro de mucho tiempo, Rock y Smith den una rueda de prensa y digan: “Os la metimos doblada”. Pero me temo que no).

Si querían que la gala tuviera gran repercusión y que algún minuto de oro (entiendan la ironía) lo petase en redes, hay que reconocer que Smith hizo todo el trabajo. Su discurso envuelto en lágrimas, que incluyó frases también dignas de análisis profundos, parecía realmente sacado de una película, y terminó de propinar la estocada final, tanto a la gala como al propio Smith. El estupor lo envolvió entonces todo, el andamiaje de la magia se mantuvo a duras penas, pero muchos supieron que habían asistido a unos Oscar para contar a los nietos. “Yo estuve allí”, les dirán.

Una película sobre una familia sorda, CODA, se llevó la victoria, con la memorable presencia de Troy Kotsur. Él sí que dio el discurso más emocionante de la noche.