Todavía estoy pensándolo

CONTRA lo que parece entre los que comentan los resultados electorales de Galicia, yo no tengo nada claro qué es lo que pasó. No entiendo por qué no padeció ningún desgaste el PPdeG, habiéndose equivocado en la gestión sanitaria (Verín, Vigo, etc.), mostrándose groseramente impotente en la gestión de la crisis industrial (que sólo está empezando) o teniendo que cargar, aunque no quiera y disimule, con el parentesco madrileño.

Yo era de los que creían que Alberto Núñez Feijóo llevaba bastantes rifas de un sorteo que no le iba a favor. Pero ha salido más que bien de este envite, que es lo que cuenta, ganando no sólo las elecciones sino mucho más, tanto en la política en Galicia como en la política en España. Un triunfo con todas las de la ley.

No entiendo la extraordinaria benevolencia del electorado con el BNG, que una cosa es que se recupere de las consecuencias de sus errores y desdichas del pasado y otra que lo haga de manera tan sobrada. No sé si para ellos también, pero, para mí, sus resultados fueron bastante más allá de lo esperado.

No entiendo como es posible, si es que fue eso lo que pasó, que un partido nacionalista de corte ideológica bastante tradicional, sea capaz de recoger en las urnas el desencanto de tantos radicales frustrados como dejó la malhadada experiencia de los grupos de la izquierda indignada, mareada o como se diga. El BNG se ha llevado por delante las aventuras onanistas de muchos. Para mí, demasiados.

Y tampoco entiendo la mala suerte que ha tenido en el envite el PSdeG. Podría haber pagado algún coste por ser la rama gallega del principal partido del Gobierno, para el que fue y sigue siendo de todo menos fácil superar los problemas suscitados por la pandemia del coronavirus. Es frecuente que el partido de gobierno y sus ramas, cuando hay dificultades, sea un poco pagano. Es la película.

Pero el PSdeG, además de todo eso, dispone aún de una representación institucional en Galicia (municipal, provincial) más que amplia, más que la de ningún otro partido contendiente, lo que, implicando una importantísima implementación territorial, también debería haberle facilitado si no conquistar nuevos votos sí al menos retener bastantes de los de otrora. O por lo menos, ponerlo a salvo de traumas excesivos. Pero no fue así. Le dieron duro. Y lo dejaron sin guion.

Pero bueno, seguiré dándole vueltas. Al menos, puede que la política gallega, con la extirpación aventurera, se centre y modere, y hasta que se haga más inteligible. Y eso debe verse, espero, en un nuevo tono de la vida parlamentaria.