Todo se juega en Glasgow

HAY que alegrarse de que Joe Biden haya aterrizado en Glasgow, en la cumbre del clima, dispuesto a recuperar el espíritu norteamericano en la lucha contra el calentamiento global, porque es un país clave en esta tarea, aunque, desde luego, no el único. Por ejemplo, la agenda de reducción de las emisiones de metano, uno de los gases responsables del efecto invernadero, que ya Obama había puesto en marcha durante su gobierno, pero que Donald Trump, como es bien sabido, se había encargado de frenar, como la mayoría de los planes ambientales, hasta su salida del Acuerdo de París.

Bien está que Biden recupere para su país la senda de la razón y del pensamiento científico ante los enormes retos que se avecinan. Por supuesto, sólo estamos ante un paso, importante, sin duda, de los muchos que hay que dar en la próxima década. El horizonte 2030 es fundamental para detener el aumento drástico de la temperatura, y me alegra también la implicación de Europa, que debe estar al lado de todas las iniciativas de este tipo.

Por más que se afirme que Boris Johnson ha aprovechado la cumbre del clima en Glasgow para vender mejor esa mercancía política averiada que es el brexit, para demostrar que el Reino Unido del brexit también está en la pomada de la defensa de los intereses globales, lo cierto es que, en este caso, su implicación es importante, y, en el fondo, los acuerdos de Glasgow, como el del metano, apadrinados desde el inicio por la Unión Europea, deberían servir para recordarle que el planeta no tiene fronteras, que de poco sirve encerrarse detrás de una muralla. Así que, en medio de tanto disparate, bienvenido a esta lucha colectiva. Lástima que tres de los máximos emisores se hayan quedado fuera.

La cumbre del clima de Glasgow está logrando poner en marcha medidas más efectivas, al menos sobre el papel, que anteriores cumbres, pero nadie asegura que esas medidas se vayan a llevar siempre a cabo, ni siquiera que vayan a ser suficientes. Lo que parece claro es que las posturas políticas raquíticas, localistas, ya no cuelan. Pronto no lo harán ni ante sus propios votantes, que pueden comprobar en sus carnes los efectos del calentamiento. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lo decía ayer: “estamos cavando nuestras tumbas”. Se necesitan políticos que hablen con claridad, que no escondan el tamaño del problema, que no claudiquen ante los retos de la política inmediata y la mirada corta de los procesos electorales.

Entre los muchos aspectos que se van a debatir en Glasgow, y, sobre todo, entre aquellos en los que se intentan tomar medidas concretas (el metano, la limitación del incremento máximo de temperatura, etc.) está la alianza por la reforestación. Es un asunto crucial. Que Bolsonaro se haya sumado no ha pasado desapercibido, pero hay zonas del mundo, y la Amazonia es una de ellas, en las que los expertos consideran que se está alcanzado el punto de no retorno. Junto a la desaparición de los bosques, el deterioro de los océanos constituye otro de los grandes asuntos a tratar.

Se acaban de cumplir 30 años del Tratado de Madrid que protege la Antártida, y este es, ahora mismo, un asunto vertebral para la salud del planeta, que no termina de avanzar. Hay, claro, muchos más. Todo nuestro futuro se juega en Glasgow.