ES CURIOSO, o más bien preocupante, que el futuro inmediato del mundo pase por los pozos de petróleo y las tuberías del gas. Todavía. Creíamos que estábamos en pleno proceso de renovación, construyendo una vida diferente y limpia, pero, de pronto, todo vuelve a oler a gasolina. De pronto, otra vez las distancias entre la realidad y el deseo, entre la realidad y la propaganda.

Esto nos enseña que aún tenemos mucho del pasado, que el mundo, mientras se transforma (o se enloquece), aún tiene que tirar de cosas que vienen de más de cien años atrás, porque también el ser humano siempre fue de agotar los recursos a su alcance, para qué disimular, de sacar provecho de la tierra hasta las heces, hasta la misma raíz, sin preguntarse que, en un tiempo ridículo, eso, en apenas cien años de historia, todo puede quedar reducido a la nada.

Pero no es el planeta el que corre el mayor peligro, sino nosotros. Ha bastado una gran distorsión mundial, como la guerra en Ucrania, para que los combustibles fósiles, esos de los que hablábamos como si ya no fueran parte de nuestras vidas, se hayan plantado en los titulares de los telediarios como uno de los elementos decisivos en el desarrollo de la guerra, pero también en la construcción de Europa. El petróleo y el gas han vuelto como armas de guerra, como herramientas de división y como problema de difícil manejo.

La Europa compleja que no abomina del conocimiento, que resiste a populismos y a planteamientos xenófobos o excluyentes, se encuentra con que sus proyectos pueden morir no por las ideas, sino por las tuberías. Como si fuera sangre, los grifos cortados parecen demostrar que el futuro es más bien un deseo, una aspiración, pero que aún estamos atados a los surtidores, como si se tratara de un soporte vital. Que no hayamos logrado un suficiente impulso en las energías alternativas (renovables) es un problema, sin duda, pero más lo es que la estabilidad, incluso la idea de democracia, pueda ser puesta en entredicho utilizando la dependencia energética actual de esta parte del mundo.

La guerra en Ucrania nos ha traído un feroz golpe de viento desde el pasado. Desde el peor pasado. Pero no sólo por la nueva polarización del planeta, por ese regreso a la guerra fría, o lo que sea ya esto, al rearme generalizado y urgente, al miedo nuclear (la verdad es que no falta de nada), sino, también, por el dominio y la poderosa influencia en las economías de los combustibles fósiles. Estamos comprobando que siempre es posible regresar a lo que no queremos, por remoto que nos parezca. Y que las arquitecturas del futuro tienen aún graves lastres que se hacen notar cuando las cosas se complican. No sólo Europa tiene que reforzar y proteger las democracias, sino que, para ello, ha de reforzar y cambiar el modelo energético en el que se sustenta. Sin eso, el peligro para la estabilidad y el progreso es considerable.

Hay razones para pensar que estas dos décadas iniciales del siglo XXI nos han sumido en una notable confusión y anuncian ya cierta parálisis. Es una afirmación demasiado general, porque es cierto que el mundo ha avanzado en muchos campos, y algunos muy importantes que tienen que ver con la igualdad o con la ciencia. Pero también son muchos los retrocesos, y quizás esos retrocesos no son tan puntuales. Hay motivos serios para preocuparse.