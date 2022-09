Tolkien, el poder y los monstruos

EN LOS últimos meses de mi carrera universitaria, allá por el Paleolítico, me hice un fan tremendo de Tolkien y de la literatura fantástica. Cosas de juventud. No coincidía en muchos aspectos con el profesor oxoniense, sudafricano de origen, pero sí en asuntos como la fuerza oscura de la literatura medieval, la pasión por los mapas y la toponimia, nada nimia, desde luego, la búsqueda del mal que a veces nos carcome, un mal creado, no pocas veces, por nosotros mismos, por nuestra propia cabeza.

Aquella pasión juvenil por Tolkien coincidió con la proximidad de su muerte (1973) y con una explosión de ese tipo de literatura: gran parte de ella era muy inferior, pero imitaba bien aquella amalgama de visión redentora del mundo (con fuerte influencia religiosa) y la épica a sangre y fuego de Beowulf, que forma parte del sustrato estético e incluso filológico de El señor de los anillos.

A pesar de las notables versiones cinematográficas de Peter Jackson, muchos han crecido en torno a un argumento que debe mucho a esas historias, Juego de Tronos, no tanto, en este caso, influidos por George R.R. Martin (los dos autores tienen esas R.R. en el medio del nombre), ni por su Canción de Hielo y Fuego, sino por el indudable poder de la serie televisiva que terminó dejando al autor en segundo plano. La pantalla, quizás, había empezado ya para entonces a competir con lo literario, pero Tolkien se debe todavía a la literatura y a la palabra escrita, aunque, en efecto, haya sido llevado con gran dignidad y estilo a la gran pantalla. Por si no era suficiente, ayer Amazon Prime estrenaba Los anillos del poder, una vuelta de tuerca más sobre Tolkien y su gran saga. Una serie que tenía que llegar, pero que, por su bien, debería quedar siempre sometida a la grandeza del original literario.

Estamos, de nuevo, ante cifras de récord. Los herederos de Tolkien están más que acostumbrados al gran poder comercial del viejo profesor, sin perder el hálito literario ni el perfume clásico, pero esta nueva serie es la más cara de la historia de la televisión. Por más que pueda tacharse de maniqueo, Tolkien sigue removiendo los grandes animales de fondo de la vida humana. Cuando le preguntaron en vida si su trilogía del anillo era una visión sobre las tiranías, sobre la lucha contra el mal, contra lo diabólico, una alegoría de la guerra y del miedo nuclear, respondió que no se trataba de ninguna de esas cosas. Simplemente, literatura fantástica. Aunque sabía que era mucho más que eso.

Recuerdo el día que visité The Eagle and the Child, el pub de Oxford donde pasó tanto tiempo con los Inklings, sus colegas, hermanos de tinta oxoniense, rebautizado por ellos The bird and the baby. Allí se conservan recuerdos de aquel juego literario, el placer de los monstruos y las tierras ignotas, las lecturas en grupo de grandes amantes de viejas épicas locales, pero hoy no podemos negar que esta es la historia del bien contra el mal.

Toda la obra de Tolkien gira en torno a ese asunto poderoso, presente en todos los libros antiguos. Y cuesta trabajo creer que el bien siempre vence. Hoy, es posible que todo vuelva a cobrar sentido, pues regresan con fuerza aquellos miedos del siglo pasado. Vuelven en algunos lugares las banderas tremolantes, las lecciones patrióticas, los héroes con nombres sofisticados, la preferencia por el entrechocar de las espadas sobre el intelecto. El temor crece otra vez en las montañas del destino. Nunca fue una ficción, sino la historia del mundo.