DECÍAN mandamases catalanes que no veían la ruptura entre Junts y ERC con la que amenazaba el partido de Puigdemont y Laura Borràs. Que se debilitaba Junts, que perdía más de 300 altos cargos con excelentes salarios, que eso afectaría a las arcas del partido... Se equivocaron. Los militantes, por la mínima, se han pronunciado a favor de la ruptura, y hay que reconocer que los altos cargos de JxC no han buscado excusas para no cumplir la voluntad de los militantes. Ruptura. Ahora, a ver qué pasa.

Aragonès no se plantea una nueva coalición, pretende llegar a acuerdos puntuales con PSC y En Comú. Tampoco Illa está a favor de ir más allá de esos acuerdos y dice que no quiere rescatar al presidente de la Generalitat sino rescatar a los catalanes; por eso va a cooperar con Aragonès para que haya estabilidad en el Govern. Tercero e importante, Pedro Sánchez también colaborará en la estabilidad del Gobierno catalán.

Resumen: toma y daca. Los socialistas cooperarán con Aragonès para que continúe al frente de la Generalitat, y ERC seguirá cooperando con el Gobierno de Sánchez para que saque adelante sus iniciativas en el Congreso de los Diputados. Esto último ya ocurre, pero es evidente que el voto de ERC le saldrá ahora menos caro a Pedro Sánchez: ERC solo mantendrá el Gobierno catalán si tiene detrás el voto asegurado del PSC. Que depende de Salvador Illa, pero depende sobre todo de lo que Sánchez indique a Illa. El PSC no es ajeno a las decisiones e instrucciones del PSOE. Menos aún cuando el PSOE ocupa el Gobierno de España.

Es decir, a Sánchez le viene bien la ruptura de Junts y ERC, pero se mirará con lupa el intercambio de favores que se hagan entre Barcelona y Madrid. Algunos de ellos muy delicados. Nadie duda que Aragonès y Sánchez sacarán adelante sus respectivos presupuestos, pero no está tan claro que ERC ofrezca sus votos sin más contrapartida que la luz verde a sus propios presupuestos. ¿Pondrá sobre la mesa exigencias polémicas, como el indulto a los condenados del procés, por ejemplo? ¿Será capaz Sánchez de recoger en el trámite parlamentario de los Presupuestos las medidas que le exigen los dirigentes regionales, incluidos los suyos, para que no vayan a Cataluña cantidades de dinero que son insultantes para regiones mal tratadas en el proyecto de los PGE? Sánchez arriesga mucho en estas cuestiones dinerarias, tan preocupantes para sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

Hay que preguntarse también por cual puede ser el comportamiento de Junts en los próximos meses. ¿Volverán a las manifestaciones y actos de violencia como los que impulsaron hace meses los Comités de Defensa de la República (CDR) o Tsunami Democratic, por mencionar solo los más activos?

La ruptura entre Junts y ERC es mala no-ticia para los independentistas... pero es

también inquietante. En lo político y en el

orden público.