Tomando el camino erróneo

HEMOS escrito alguna vez aquí sobre lo que parece uno de los grandes males de nuestro tiempo: la ausencia de verdaderos liderazgos. No ya liderazgos morales, o sociales (no faltan, en cambio, los deportivos), sino políticos, pues no pocas cosas de las que nos pasan dependen de decisiones ejecutivas y es menester que quienes las llevan a cabo lo hagan desde el conocimiento y también, por cierto, desde el humanismo.

Ignoro si la ausencia de auténticos liderazgos políticos con una visión profunda y empática de la realidad, más allá de los corsés de las ideologías, es fruto de décadas de mala educación o del propio impulso de la política, que fabrica su propia realidad, la realidad electoral, lo que impide a muchos representantes moverse más allá del peligroso cortoplacismo: útil para los votos, pero nefasto para otros asuntos, como el cuidado del planeta.

En realidad, no es tanto un asunto de liderazgos como de equipos. Y también de grupos de trabajo que encuentren consenso y acuerdo, a pesar de sus ideas quizás opuestas. Es fácil consensuar con los que piensan como tú. Y es fácil escuchar sólo las ideas que te gustan, las que te dan la razón: otro mal de nuestro tiempo. No habrá progreso si estamos sometidos a pensamientos dogmáticos, maniqueos y propagandísticos.

Lamentablemente, vivimos un tiempo en el que afloran nuevas formas de intolerancia e intransigencia. Incluso dentro de los grupos que tradicionalmente juzgamos avanzados y modernos, existe una peligrosa (y sorprendente) deriva hacia la simplificación de las ideas, el neoautoritarismo moralista y un puritanismo que provoca sonrojo en pleno siglo XXI. De alguna manera, estamos tomando algunos caminos equivocados.

Por supuesto, también en estos tiempos están ocurriendo cosas que intentan subsanar importantes errores del pasado, solventar injusticias y crear una sociedad más igualitaria y más sostenible. Sin la menor duda. La cuestión es si los errores, como el aumento del dogmatismo o el clima que se respira en las redes sociales (cada día hay más personajes conocidos que anuncian que las abandonan para siempre), no funcionarán finalmente como graves obstáculos para que esas transformaciones se lleven a cabo. Mucha gente termina rendida, exhausta, envuelta en el escepticismo y la frustración.

Hay sin embargo un asunto que, a pesar de ser prioritario, no termina de asentarse del todo en las preocupaciones cotidianas, aunque ya nadie pueda negarlo. Ayer mismo el Panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático certificó que “es la humanidad la que ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”. Como era evidente, somos responsables. Y, de seguir así seremos responsables no de la destrucción del planeta, eso no, sino del final de nuestra especie.

Hay que abandonar el cortoplacismo. Y la política también debe abandonarlo. Hay asuntos que no entran en los límites de las agendas políticas, ni en los ciclos electorales. Hay muchas cosas por hacer si queremos evitar que este planeta tenga 4,5 grados más a final de siglo. António Guterres habló ayer de un ‘código rojo’ para el mundo. Podemos seguir creyendo que somos indestructibles. Pero las consecuencias del calentamiento, particularmente para el Mediterráneo, son atroces. Es decir: podemos seguir alegremente con lo nuestro, como la orquesta del Titanic.