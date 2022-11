“Tra l´aqua salata”, estreno de Xabier de Paz con la “RFG” dirigida por Maximino Zamalave

La relación de mutua confianza entre el compositor Xabier de Paz y Maximino Zumalave, se reafirma en el programa que tendremos en el Auditorio de Galicia- 20´30 h.-, y que repetirá mañana en el Teatro Principal de Ourense, a la misma hora. Para esta tarde, se añade la actividad de “Conservando con...19´45 h-, con propio Maximino Zumalave. “Tra l´aqua salata”, es un estreno en dedicatoria al añorado Xan Viaño, composición para orquesta de cuerdas, en cuatro tiempos y nacida de un trabajo precedente para un sexteto en tres movimientos. Obra de la que el propio autor, se guarda cualquier posible apreciación previa, dejando la opinión al aficionado que recibe esta primicia, que no estará muy lejana de obras anteriores que pudimos escuchar y que para el caso, no invita a centrarnos en alguna de ellas, en la que Zumalave fue compañero de travesía. “Das Ausencias”, Premio Gaos, de 1997, galardón da Deputación da Coruña, y que tuvimos en cartel con “Memento” de Octavio Vázquez. También en 2008, y en estreno “From flame to memory”, con nuestra orquesta, en una sesión que incluía dos sinfonías: “La sinfonía concertante en Mi b M. K. 364” de W.A. Mozart y la “Sinfonía nº 3, en Re M- D. 200”, de Franz Schubert. En el verano de 2002, otro programa muy español en el que se ofreció “O mencer dos soños”, en el que también tuvimos la “Sinfonía en Fa”, de Fernando Alonso; la obertura para “El barbero de Sevilla”, de Ramón Carnicer; “Tres canciones y danzas para Dulcinea”, de Antón García Abril y las “Variaciones sobre un tema de Chopin de Frederic Mompou.

Xabier de Paz, completó su formación entre nuestro país, Alemania y Estados Unidos, cultivando vivencias que ampliaron sus horizontes, probando en el espacio de las formas electroacústicas, mientras obras suyas eran puestas en atriles por maestros como Antonio Ros Marbà. J. R.Encinar, Jean Pierre Dupuy, Ana Vega Toscano, “Quartet Musik Akademie” (Varsovia), J.Pablo Arias, Vladimir Rossiinski, en una permanente colaboración con el “ICCMU”, en el período más enriquecedor con Emilio Casares Rodicio. Había sido asistente de Composición y Análisis musical, de Joan Guinjoan, además de colaborar con Zbigniew Rodzinski y Franz Hummel, en los certámenes XXXVII y XXXVIII, de los Jugenfestilspieltreff Bayreuth (Alemania). Becado por la Deputación da Coruña, estudió composición con Stephen Gryc y James Sellars, en la Hart School of Music y en la University of Hartford (Connecticut) Ya en 1993, había recibido el Premio de la “SGAE”, por “Sentado sobre un golfo de sombra”, que tendrá continuidad con el Premio Edward Diemente (Hart School of Music). Fue compositor en residencia de la “ONE”, aportando importantes ediciones críticas. Destacan sus revisiones de obras zarzuelísticas como “Los hijos del Capitán Grant” o “Pan y toros”.

Un programa en el que tendremos también el “Concierto para violín en Re M. Op. 35”, de P.I.Tchaikovski, destacando como solita el joven talento Jaime Maceira Naya, con estudios en el Conservatorio de Alcalá de Henares; donde obtuvo el Premio de Grado; en la Academia Katarina Gurska, bajo la supervisión de Sawa Fatkulin, y cuya primera experiencia en 2018, fue junto a la pianista Elisabeth Yarukaia, con obras de Beethoven, C.Saint- Saëns, Brahms y Sarasate. Fue premiado recientemente con el “Leonid Kogan International Competition for Young violinists”, presentando la “Fantasía” de Franz Waxman, sobre temas de la ópera “Carmen” de G.Bizet. y el Grimiaux Price”. El “Concierto en Re M. Op. 35” de Tchaikovski, es obra señera de repertorio tras el estreno vienés de Adolf Brodsky, a finales de 1881, tutelado por el siempre crítico Hans Richter, obra prevista para Leopold Hauer, quien como es sabido, la desechó por imposible. Actualmente y como vemos, es un auténtico reto halagador para el solista desde el “Allegro moderato”. Acunado por los primeros violines en forma de introducción, preparando el lucimiento del solista. Puro virtuosismo en una secuencia de ostentoso alarde, con triples cuerdas e intervalos acentuados. Un episodio “piu mosso”, estará cargado de argumentos para cargar tintas, a la espera de una temperamental “cadenza” resolutiva.

La “Canzonetta”, el melodismo típico del autor, concede al solista en un trato con sordina, una tonada nostálgica, en la tonalidad de Sol m., concediendo a la flauta un protagonismo expresivo, al que responde el clarinete, en posible contraste. Un movimiento con graciosos adornos gracias a la figuraciones de los pasajes propuestos por la paleta orquestal, destacando las maderas y con el solista que impone su protagonismo tras un luminoso trino, llevándonos al comienzo, en transición al “Allegro vivacissimo”, marcado por detalles “alla zingarese”, entre ritmos acentuados e imposiciones del solista, forzadas por sobresaltos, alternando visibles motivos de danzas populares. La “Canzonetta” citada, había sido una decisión final, tras otra idea del autor, que acabará rechazando.

La “Sinfonía nº 2, en Re M. Op. 36” de L.v. Beethoven, obra que en lo novedoso, prima la importancia concedida a los instrumentos de viento, obra esbozada a finales de 1800 y que estrenará en Viena. Quedaban las dudas de que el equilibrio de Haydn y Mozart, resultaba ya insostenible, obligándole a abordar posibilidades alternativas. La sinfonía marca el punto culminante del Ancient Régime prerrevolucionario, ese de Haydn y Mozart, punto del que partirá hacia regiones en las que nunca antes, nadie había querido soñar. Una fiesta luminosa como la precedente, pero mucho más ancha en profundidad y de un estilo más unitario. Se anuncia a través de una introducción lenta y solemne “Adagio molto” (un homenaje a una técnica muy amada por su admirado Haydn) y apreciada por el empaste logrado por las maderas , para incrustarse en un enérgico y jovial “Allegro con brio”, caracterizado por su corte típico de obertura napolitana (en el canto de chelos y violas, sobre ligado de violines). El segundo tema, de aire animado, es homenaje a la tradición, con aire rítmico de clara vitalidad. Sigue un “Larghetto”, ciertamente seductor, página graciosa y de elevada inspiración, quizás lo más importante de esta sinfonía, alabada por Héctor Berlioz, gracias a sus cambios de perfiles. El “Scherzo-Allegro”, destaca igualmente por su ligereza y caprichosa fantasía, en un veloz y conciso recorrido, hacia el “Allegro-molto”, curiosamente extraño y jocoso, en forma libre, mantenido por un tema inflamado y atrevido, que invita a pensar en la importancia de proponen los intervalos usados. Una conclusión que no dejó de provocar susceptibilidades en su presentación.