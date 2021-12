¿Trabaja el PP para Sánchez?

política. El pasado día 1 de diciembre, cuando Mariano Rajoy presentaba su último libro en la capital de España, obra en la que reivindica una “Política para adultos”, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso escenificaban el penúltimo capitulo de su juego de niños. Una guerra infantil con su enconada pugna por el poder orgánico en esa región como telón de fondo, en la que ambos políticos hacen lo posible por no coincidir y, en su caso, por exhibir frialdad para mandarse mensajes mutuos.

Batallitas que, sin duda, dan mucho juego a los jefes de comunicación, pero de las que los españoles de a pie empiezan a estar bastante cansados. Hartazgo que se traslada a las encuestas y que, tras varias oleadas situando a los populares en una posición de claro liderazgo frente al PSOE, vuelven poco a poco a darse la vuelta. Una tendencia increíble pero cierta en un país donde las previsiones económicas del Gobierno son revisadas a la baja una y otra vez, la luz y los combustibles están por las nubes y varios sectores como los ganaderos, los transportistas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expresan su malestar de manera indisimulada.

Por ahora, según el último sondeo publicado por El Mundo, los del charrán y Vox ya no alcanzarían la mayoría absoluta si hubiese elecciones mañana, aunque estarían muy cerca sumando 173 escaños por lo que todavía están a tiempo de corregir el rumbo. Eso sí, de no hacerlo y seguir enviando a los electores el mensaje de que están más preocupados por sus rencillas que por la marcha del

país, no es ni mucho menos descartable que haya Pedro Sánchez en La Moncloa para bastante rato. ¿Es esto lo que quieren? S. ARIAS