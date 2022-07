¿Tradiciones trasnochadas?

aunque hace ya varios años que el Centro de Investigaciones Sociológicas no pregunta de forma específica a los encuestados por su opinión sobre la monarquía, la institución que capitanea el polémico José Félix Tezanos tiene constancia, a través del análisis paralelo que realiza de toda la información recabada, de que solo un 0,.5% de los españoles percibe la figura del rey como un problema. En otras palabras, apenas una de cada doscientas personas estima que la monarquía es un lastre para España o que por su culpa el país funciona peor. Otras encuestas realizadas por empresas privadas plasmaron en su día una realidad similar. Nadie sabe, por lo tanto, por dónde diantres sopla ese supuesto vendaval republicano que, en palabras de políticos tan desfasados y ya irrelevantes como Pablo Iglesias, sopla por todas las esquinas de nuestra nación. En todo caso, no hay que hacer encuesta alguna para comprobar que Felipe VI es una persona valorada y querida por un amplísimo porcentaje de la población, que ve en él a un monarca sensato, trabajador y muy preocupado por los problemas reales que padecen muchos millones de españoles. Su figura, en suma, inspira confianza. Hoy, el rey y su familia volverán a pisar Santiago para presidir la Ofrenda al Apóstol, tradición que no pocos representantes públicos califican, al igual que la propia institución monárquica, de rancia y trasnochada. Cada cual está en su perfecto derecho de opinar lo que quiera, pero son precisamente las tradiciones las que unen y hacen fuertes a los pueblos. Esa unión y fortaleza que algunos tanto detestan.