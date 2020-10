Traducións de calidade, unha necesidade

SON unha namorada da lectura e das traducións pois, para os que coñecemos poucos idiomas, facilítannos o acceso a textos marabillosos aos que, doutra maneira, non poderiamos acceder e, ademais, contribúen a normalizar os idiomas. Por iso me resultou realmente emocionante ver, in situ no Museo exipcio do Cairo, un dos primeiros exemplos de textos traducidos, a Pedra Rossetta; un texto escrito en xeróglifos exipcios, exipcio demótico e grego que serviu para descifrar o significado dos xeróglifos.

E afondando no tema das traducións, quero traer a este recuncho a miña filla de dezaseis anos. Sempre acostumo ler os libros que lle inclúen no plan lector así como os que ela escolle polo puro pracer de ler. E foi neste segundo bloque onde descubrín O pasaxeiro 19, que ten como autor a Carlos Vila Sexto que, ademais, foi recoñecido co galardón á Mellor Tradución polos Premios literarios Frei Martín Sarmiento no 2019.

Atopeime cunha trama marabillosa ideada polo maxín de Vila Sexto enmarcada nun envoltorio onde o texto galego flúe, sen atrancos nin ruídos para o lector; que ofrece unha variedade léxica impresionante, unha sintaxe perfecta e que, ademais, vai adubiado con expresións e frases feitas que demostran a gran riqueza do idioma galego así como o dominio de ambas as linguas –castelán e galego– por parte da tradutora.

É moi coñecido o dito italiano “traduttore, traditore”, ou o que é o mesmo, “tradución, traizón”, é dicir, non é posible trasladar un texto dunha lingua a outra sen traizoar o orixinal nin perder xiros ou matices da linguaxe. Os bos tradutores e as boas traducións fan quebrar esta afirmación. No O pasaxeiro 19, a tradutora, non se limitou a substituír unha palabra por outra, non; porque traducir é un labor moito máis complexo que supón transmitir a mensaxe orixinal da maneira máis fielmente posible algo que, neste caso, destaca especialmente.

Normalmente, estes especialistas ocupan un segundo plano e, a miúdo, permanecen silenciados. Non obstante, o seu labor é fundamental para conseguir manter o éxito e a calidade dunha obra nunha lingua que non é a orixinal. No caso de O pasaxeiro 19, este complexo labor de trasladar un texto literario a outra lingua é realmente merecedor de recoñecemento.

Os meus parabéns e admiración a unha docente chamada Belén Rodríguez Suárez, que neste momento, exerce no IES Ricardo Mella de Vigo, ao autor Vila Sexto e, por suposto, ás editoriais que, como rodeira-Edebé se preocupan pola calidade das súas traducións ao galego.