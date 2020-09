Tramitar no es indultar

ENSEGUIDA han pulsado las alarmas rojas todos aquellos que se presentan como los detentadores políticos y mediáticos de las esencias de la unidad de España. Tales alarmas traen causa de unas manifestaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso de los Diputados sobre algo que resulta una obviedad: que las peticiones de indultos a los condenados por el procés se van a tramitar por el Ministerio. Porque no puede ser de otra manera desde el punto de vista del cumplimiento obligado del procedimiento administrativo. Si tales peticiones fueron registradas hace tiempo y admitidas a trámite, solo cabe, en buen derecho, proceder a su resolución expresa.

Y es que tramitar los indultos no significa que vayan a ser otorgados. Mi experiencia en el Ministerio de Justicia en la tramitación de indultos con el ministro López Aguilar me indica que se trata de un proceso lento y dificultoso. Ahora se tiene que solicitar el informe preceptivo del tribunal sentenciador, que no es vinculante, pero que representa un elemento fundamental a la hora de llevar a cabo la motivación del indulto.

Apenas se conceden un 1 % de las miles solicitudes de indultos que llegan todos los años al viejo caserón de San Bernardo y en última instancia, la decisión final corresponde al Consejo de Ministros. El indulto no es un derecho personalísimo de los condenados, como se demuestra por el hecho de que cualquiera puede solicitarlo en su nombre, y así ha sucedido con las peticiones de indulto por parte de un abogado barcelonés para los dirigentes políticos y sociales condenados por esta sentencia del Supremo. La ley que regula esta institución del indulto es de 1870, quizá la más vetusta de nuestro ordenamiento jurídico, que, sin embargo, ha sido completada por una firme jurisprudencia del Supremo que ante todo exige el cumplimiento de una adecuada motivación en los indultos para que se puedan adoptar válidamente.

En definitiva, se ha levantado una polémica interesado por algo tan simple como es el anuncio de una tramitación administrativa.