MENOS lamentos e misereres pola cuestión do transfuguismo porque, como dicía o vello Churchill, “ás veces hai que cambiar de partido para defender as mesmas ideas”. O discurso destes días sobre o transfuguismo xa se fai demasiado verboso, tirando a verbascoso (a verbascosa –sabémolo ben os hortoxardineiros cultivados– é un sacárido que se dá nas legumes e que xera peideamento), ou sexa que produce gases. E os gases (perdón pola sinestesia) son coma o fume na canción dos Platters: cégannos os ollos.

En tempos de pandemia o transfuguismo é a máscara que lle poñemos ao mal máis grave da res publica: o transeurismo, esa enorme carracheira sobre a pel da política que empeta polo legal e a lo bruto unha inmensidade de salarios cobrutos. En tempos pandémicos pero versallescos coma estes, os chamados corruptos gañan o desprezo dalgúns, pero os cobrutos excitan a envexa de todos.

E isto empezou no século victoriano, do que aínda nos chega a luz das súas estrelas mortas. Daquela pasaba o que pasaba (que hoxe veu dar no noso pasou o que pasou). Un día no que a raíña e máis lord Melbourne cadraron nun dos seus amenos coloquios para lle poñer algo de color á negrura da revolución industrial, o primeiro ministro argumentou sobre a necesidade de inventar un salario parlamentar, porque seica xa andaba por alí Engels dicindo que había que lles pagar algo aos obreiros deputados que, aínda que fosen elixidos, non perderan a funesta manía de querer comer todos os días.

Querían pan (e incluso galletas, como calculara no seu día María Antonieta), de xeito que habería que darlles unhas libras para deles librarse. O cheiro a big money sempre puxo caladiños aos pobres. E foi

nese instante da historia onde a cagamos, porque o salario parlamentario non só xerou crematofilia e silencio nos pobres pais da patria, senón que inspira envexa, que é a paixón máis revolucionaria do pobo.

A UE é hoxe un enorme edificio levantado co cemento de millóns de salarios versallescos, cousa que explica esa caste de peripecia pecuniopática que –por indixencia léxica– chamamos transfuguismo. Pero é transeurismo. Eses transportes sen paraxe dun salario político a outro con ansiedade cobruta e desproporción brutal entre a cantidade da remuneración eurótica e a calidade da produción mental.

Xa dicían os humoristas Gilbert and Sullivan –os Tip y Coll daquel tempo victoriano– que “no Parlamento do Reino non fan nada, pero fano ben: cobran”. Pois agora aquí nos nosos parlamentos, tamén fan ben pouco (só fan mocións de censura), pero fano mal: cobran.