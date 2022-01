Transformacións sociais con diferentes formas de loita

Dicía un camarada meu en Catalunya que o problema de acadar a independencia pacificamente en Catalunya non era que alí non houbese un Gandhi, o problema era, para el, que non había indios dispostos a esa loita pacífica.

Estou a falar dos anos onde na Catalunya existía a violencia política independentista representada pola organización armada Terra Lliure.

Na India, Ganhdi fixo un combate pacífico, nos Estados Unidos de América Martin Luther King fixo o mesmo e en Suráfrica meteron a Nelson Mandela no cárcere por ser membro dirixente da organización “A espada da nación”, brazo armado do “Congreso Nacional Africano”.

Que Nelson Mandela defendera a utilización da loita armada en Suráfrica non impediu que fora proclamado premio Nobel da paz.

Cada pobo, cada país, ten os seus métodos para afrontar unha transformación na súa sociedade.

Nelson Mandela comezou coa loita armada e durante os moitos anos de prisión que padeceu foise transformando ata ser un venerable señor maior que chegou a ser presidente República de Suráfrica e que lle dixo aos seus que Suráfrica tiña que mudar nun país onde convivisen pacificamente brancos e negros.

Cando saíu da cadea convidou ao seu carcereiro de cabeceira á súa voda.

Aquí temos a tres personaxes históricos mundiais que comezaron á súa loita de diferentes formas, pero que ao final coincidiron en construíren unha sociedade con convivencia e en paz nas súas respectivas nacións.