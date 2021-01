Tras la “guerra incivil”

EL nuevo presidente de los Estados Unidos llegó a la Casa Blanca caminando, y quizás eso pareciera síntoma de la nueva y necesaria lentitud. Pero iba a sentarse en el Despacho Oval y firmar unos decretos. Esa urgencia estaba en la cabeza del electo, mientras Trump empacaba y decía que quizás vuelva, de alguna forma: esto, ya fuera un deseo a un aviso, no lo sé, se escuchó poco, porque el helicóptero estaba calentando los rotores para salir pitando.

En fin, Biden reconoce la necesidad de recuperar el pulso del país y también la alegría. Aún así, en el espectáculo venido a menos por las circunstancias, se vieron caras serias, porque no está el horno para bollos. Decía bien en el 24 horas de TVE (vamos, en lo de Fortes) el exministro Margallo, que anda mucho en la pomada del análisis internacional, que Biden es más fuerte y decidido de lo que da a entender su voz baja y serena. Su edad avanzada y sus tragedias familiares, que no le han faltado, se compensan de pronto con la llegada a lo más alto, después de cuarenta años en la administración.

No creo que la política importante tenga que ver con la frenética actividad en Twitter. Los expertos en comunicación, seguramente también los que acompañen a Biden, lo utilizarán, pero espero que no sea como Trump lo hacía. El pragmatismo demagógico es siempre una mala forma de gobierno. Tiende a buscar lo simple, lo superficial, porque cree que la audiencia, o sea, los votantes, prefieren cuatro ideas elementales y directas, sin pararse mucho a evaluar su veracidad: si es así, en poca consideración nos tienen.

Alguien dijo en lo de García Ferreras que Trump había usado hasta el final la táctica de la telerrealidad, que tan bien conoce. Siempre hay que guardarse algo para la siguiente temporada. Conviene el suspense: por eso dijo que tal vez regresaría, sin saber ahora mismo ni cómo ni cuándo. No importa: lo que interesa es la frase propagandística, no lo que él piense. La realidad es diferente de su realidad, y mucho más diferente aún de la que interesa contar.

Biden se enfrenta, como dijo, a una tarea sanadora. Tendrá que restaurar la situación previa a Trump, especialmente en algunos asuntos: el clima, la emigración, la salud y la economía (en grave recesión desde febrero de 2020). Son asuntos vitales, que definen un gobierno. En las primeras horas, Biden se ha aplicado a volver al Tratado de París, a la OMS, a colocar la pandemia en primera línea de las preocupaciones nacionales, a detener la construcción del muro en la frontera con México, ese muro que Trump celebró pocos días antes de su marcha.

Todas estas acciones señalan con nitidez un rumbo opuesto a las decisiones de Trump. Es una buena noticia, sí, pero deberá ir mucho más allá. Porque Biden tiene en sus manos, lo quiera o no, no sólo la tarea de sanar la herida sangrante de su país, sino la tarea de ayudar a sanar la herida sufrida por muchas democracias en el mundo. Sólo desde la apertura y la cooperación podrá hacerse. Y sólo así se podrá detener el avance pernicioso de la demagogia, el cáncer destructor y manipulador de las sociedades contemporáneas. Es una tarea ímproba, sin duda. Un reto mayúsculo. Y el éxito no está, en absoluto, asegurado.