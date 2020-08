Tributo a la mediocridad

COMO la reunión fue a puerta cerrada con la única presencia de los dos interlocutores y, celebrada esta, sus explicaciones divergen sobre lo acontecido, habrá de ser el inteligente lector quien, en base a la credibilidad que le merezcan el uno o la otra, vislumbre por entre las intencionadas explicaciones de parte lo que realmente ocurrió en el encuentro entre Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo que concluyó con el cese de esta como portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

El simplismo que anida en los mentideros políticos se conforma con el relato –propio de primer curso de ingenuidad– de que Casado pretende un perfil más amistoso y dialogante con el PSOE, abandonando la radicalidad (?) de su portavoz para captar terreno electoral más hacia el centro, donde el relato quiere situar al líder del PP gallego, Núñez Feijóo.

Puede que, en efecto, Cayetana sea un verso suelto, con carácter y convicciones propias como para no dejarse domesticar. Pero no hace falta más que repasar sus intervenciones en el Congreso para, además de su rigor democrático y calidad argumental, ver que sus propuestas son totalmente divergentes de Vox o de un PP radical. Su obsesión por una España de ciudadanos libres e iguales se encuadra en el tradicional ideario de los populares. Al menos hasta ahora. Justo lo que se echa en falta en más de un líder autonómico de sus mismas filas.

En la decisión de Casado es difícil saber qué pesó más, si el duro ejercicio intelectual que supone contrargumentar con rigor las opiniones de su portavoz, si la repetida petición de cabeza por parte de un secretario general –al que como hecho extraordinario sólo se le conoce su habilidad para arrojar huesos de aceituna con la boca– claramente desdibujado ante la valía de su compañera y sin embargo rival, si la propia carrera ascendente de Cayetana o, en fin, si fue por ese larvado clima de oposición creciente al líder por parte de algunos barones más adocenados en la rentabilidad de lo inmediato que en solventar el problema de fondo que atenaza a la formación de derechas, necesitada de una manifiesta revitalización ideológica.

Sea cual fuera la razón principal, la remodelación realizada por el líder del PP deja algunas preocupaciones. Primera, la de verse obligado a renunciar a su particular joya de la corona en actitud que se intuye más impuesta que fruto del propio convencimiento, lo que le sitúa en un plano de debilidad y claudicación. No es menor el fracaso que supone no encontrar, en la portavocía o en otras responsabilidades, un lugar para Cayetana, lo que es tanto como dejar entrever que en el seno del Partido Popular la inteligencia resta. Por último, la ratificación de que el PP se siente cómodo en las prácticas tan al uso de partidos cerrados, a la hechura de su líder, sin voces ni perfiles distintos –Lastra/Calviño, Simancas/Margarita Robles– que amplíen el espectro ideológico, esa transversalidad buscada por todas las formaciones. Lo resumió bien Cayetana tras su destitución, “Puede que hagan un Partido Popular más homogéneo, pero no por eso más grande y más fuerte”.

Dicen las crónicas que la destitución de Cayetana fue muy bien recibida por la mayoría de barones de la formación popular. Casado debiera meditar, sin embargo, que fue mucho más eufóricamente acogida por sus declarados enemigos, a derecha e izquierda. Para pensarlo.