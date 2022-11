Trump, DeSantis: ¿la batalla?

LA DERROTA del trumpismo en las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos sólo es un medio para poder solucionar problemas urgentes para la democracia. Y para la sociedad estadounidense. El primer problema, el propio Trump, convertido en obstáculo, incluso para los suyos.

¿Es suficiente rival DeSantis para Trump en su propia casa? Resulta difícil elegir, de tener que hacerlo, pero la victoria del gobernador de Florida parece incontestable y se alza como un problema indiscutible para el ardor electoral de Trump. No todavía. ¿O ya sí? Algunos medios norteamericanos apuntalan la idea de una cierta flojera del trumpismo, desgaste lógico de su maquinaria populista, pero también cansancio, y cierta revelación, incluso entre sus incondicionales, de que la cosa se estaba yendo de las manos.

La opción ganadora para las elecciones presidenciales, esa es la cuestión. Le va a ocurrir a Joe Biden, quien, sin embargo, está orillando el debate gracias a los buenos resultados en estas elecciones de noviembre. Su liderazgo, seamos justos, también está en discusión, pero por otros motivos. No es el momento de ponerlo sobre el tapete, no si estás consiguiendo parar al huracán Trump, quien, en el fondo, también es un obstáculo para sí mismo. Pero se formulará en algún momento.

En el lado conservador, en cambio, todo es fragor y lucha electoral. El aroma del poder es lo que tiene. Trump no sólo quiere revertir la política de Biden, sino completar lo que, por lo visto, no tuvo tiempo de hacer. La guerra en Ucrania, a buen seguro, ha aumentado sus deseos de volver. Ha dejado caer, él, o, como suele decirse, su entorno, que si llevara las riendas la guerra no se habría producido. ¿Qué habría ocurrido en su lugar, exactamente?, cabe preguntarse.

Utilizar las hipótesis que no se pueden comprobar tal vez sea un arma inteligente para el trumpismo, como la dialéctica maniquea. Cree que la gente entiende mejor esas ideas, y, seguramente, él también. Pero Trump sabe que el porcentaje de población alarmada por la división del país no deja de aumentar. Hay un creciente sentimiento de protección ante la posibilidad de que la polarización no pueda controlarse. De ahí el fracaso Republicano en estas elecciones. No sé si Biden se habrá sorprendido de su propia victoria en el Senado. Pero Trump y los suyos seguro que sí: no esperaban, tampoco, los apretados resultados de la Cámara de Representantes. El panorama no era, no es, tan evidente como decía la propaganda habitual. Se dice que la gente salió a votar por temor a un daño mayor a la democracia. Y tal vez sea cierto.

Hay buenas noticias, como la derrota de muchos negacionistas. No ya del sistema, que también, sino de asuntos muy relevantes, como el cambio climático. El discurso disparatado, apoyado en la diseminación de bulos y en el destrozo de las evidencias científicas, no sólo es surrealista, sino dramático. Han aprendido, o eso parece, que la democracia no estaba garantizada de antemano. Pero la batalla, ahora, va a ser más doméstica. Trump y DeSantis, cuando menos. No es que los Demócratas se vayan a colocar en primera fila con una bolsa de palomitas a contemplar la batalla, o no deberían. En realidad, cualquier cosa es mejor que un mesías político repartiendo mensajes trascendentes. Biden fue también apocalíptico, pero por otra cosa: por el peligro inminente de destrucción de la convivencia.