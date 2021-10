Trump: red alternativa

EL expresidente de Estados Unidos. Donald Trump, inauguró su mandato con un hecho alternativo y se empeñó en afirmar que la asistencia de público a su toma de posesión había sido más numerosa que la de su predecesor, Barack Obama, cuando las imágenes mostraban que no fue así.

Fue la primera de otras manifestaciones falsas realizadas a través de las redes sociales, hasta el punto que las más importantes de ellas acabaron cancelando sus cuentas, en especial Twitter, al instigar a la toma del Capitolio por sus seguidores tras perder las elecciones frente a Joe Biden.

Acostumbrado a gobernar a golpe de tuit, Trump ha decidido pasar al ataque y resolver el exilio de las redes sociales mediante la creación de la suya propia, Truth Social –Verdad Social– que conociendo su perfil quizá sería mejor denominar como Posverdad social.

La pretensión de Trump es crear una plataforma en la que tengan cabida todos los expulsados de las redes que han sido censurados por el tenor de sus mensajes, y al mismo tiempo recuperar un altavoz del que le han privado y que sus votantes y simpatizantes tengan un refugio en el que publicar sin cortapisas todas sus impresiones y comentarios, con la finalidad de enfrentarse a las grandes compañías tecnológicas.

Trump quiere lanzar una nueva pata de su imperio mediático Trump Media para publicar videos y audios y canales de radio y TV digitales para competir con Fox News, la cadena ultraconservadora a la que no perdona que no defendiera su victoria en las presidenciales y no se apuntara a denunciar el fraude electoral del que dice e fue víctima.

Además, quiere introducirse en el mercado de los servicios de alojamiento en la nube que ahora dominan Google y Amazon. Pero todas estas iniciativas tendrán que esperar. Lo primordial es Truth Social, que quiere que esté en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año.

A la espera de que decida si lanza su campaña electoral para las presidenciales de 2024, Trump no se resigna a que sus hechos alternativos lleguen con nitidez a los americanos, sabedor de que tiene su público y que no es poco.