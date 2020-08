Trump se inspira en Galicia

a los gallegos perspicaces, que son una mayoría indudablemente absoluta, no se les habrá pasado por alto la similitud entre lo que está haciendo Donald Trump y lo que intentó hacerse en Galicia. Resumiendo, el presidente norteamericano se ha propuesto retrasar las elecciones en las que opta a la reelección luchando no sólo contra su rival demócrata, sino sobre todo contra encuestas muy adversas. Cree haber encontrado en los efectos de la pandemia sobre el sistema electoral una excusa perfecta para intentar ganar tiempo y lograr una remontada. Asegura que el voto por correo no es fiable. Insiste en que unos resultados que fuesen consecuencia de esta anomalía serían fraudulentos.

El objetivo por lo tanto es doble. Si no consigue posponer las presidenciales al menos deslegitimaría una posible victoria de Biden, sembrando el terreno para una larga batalla judicial. Es una forma de convertir a la covid 19 en una aliada que crea una situación de excepcionalidad que, a su vez, serviría de base argumental para un aplazamiento electoral.

Las reacciones a la propuesta trumpiana dan fe de la solidez de la democracia americana porque en las reacciones adversas no hay distinciones partidarias; tampoco los republicanos aceptan la sugerencia trucada a pesar de que podría favorecerlos.

La estratagema de Trump no es original. En Galicia asistimos a un episodio parecido que se desarrolla en dos fases diferentes. En la primera buena parte de la oposición a Feijóo rechaza la fecha marcada para las elecciones sin atender al argumento de que la pandemia podría recrudecerse más allá del 12 de julio. Al igual que está ocurriendo en Estados Unidos, los sondeos eran la causa del intento de demorar la cita con las urnas hasta un futuro impreciso en el que la oposición tuviese algún viento a favor. Más tarde se produjo el rebrote de A Mariña y con él se desplegó una ofensiva muy similar a la del candidato republicano. Si se suspendía el proceso en ese territorio, los resultados serían provisionales y se abrirían resquicios para cuestionar las elecciones en su conjunto, y de obstinarse Feijóo en seguir adelante se diría que se votó con miedo al contagio y sin las debidas condiciones democráticas. El caso que se votó sin temor, con una participación normal y sin vulnerar ninguna garantía.

¿Qué hubiese sucedido si Feijóo, en lugar de mantener su criterio, hubiera aceptado el cambio de fecha o esa suspensión parcial? Pues que a día de hoy, con los rebrotes proliferando aquí y allá, Galicia estaría en una inquietante interinidad. Peor aún: se encontraría en una precampaña en la que ninguna medida sanitaria sería considerada neutral por más que tuviera el respaldo de comités científicos, aunque fueran de verdad. Los candidatos estarían al acecho.

La covid 19 sería sucesora de los incendios, las vacas locas o el Prestige, tres dramas que se usaron sin piedad contra el contrincante político. En suma, que este clima políticamente sosegado con el que se atacan los rebrotes se hubiera convertido en una lucha sin cuartel. El voto habría sido más importante que el virus. Las instituciones sufrirían también los contagios. Así que Donald Trump ensaya al otro lado del Atlántico un ardid que ya fracasó en Galicia.