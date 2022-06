Tumbar a Johnson

ÉSE parece ser el objetivo de muchos conservadores británicos. Los tories disconformes con la ética y la gestión del ‘premier’ británico no han conseguido, de momento, apartarlo del poder ni del liderazgo del Partido Conservador. La moción de confianza celebrada el lunes no logró sus objetivos. Con todo, el hecho de que haya un 41% de diputados que rechazan a Boris Johnson debería constituir un quebradero de cabeza para un primer ministro no hundido, pero sí tocado y herido. Le respaldaron 211 colegas. Pero fueron 148 los que no dudaron en apostar por desbancarlo del sillón.

Ha sido clave la vergüenza que soportan los parlamentarios cada vez que visitan sus distritos electorales; algo habitual en un sistema de elección uninominal mayoritario como el de Reino Unido. Y es que el enfado de los votantes es mayúsculo.

Además de la frustración que les genera el informe de la alta funcionaria Sue Gray que corrobora las peores sospechas en torno al partygate, todavía recuerdan el bochorno de saber que una institución tan valorada como Scotland Yard ya había multado al ‘premier’ por saltarse el distanciamiento social durante la pandemia.

Pero los tories rebeldes van más allá. Barajan acciones que afecten tanto al ámbito privado de Johnson, como a su faceta ejecutiva. Por un lado, estarán muy pendientes de las pesquisas del comité de privilegios del Parlamento, encargado de dilucidar si el premier mintió a la Cámara de los Comunes al negar en sede parlamentaria las acusaciones relativas a las fiestas ilegales celebradas en el 10 de Downing Street durante el confinamiento. El informe final saldrá en otoño.

Por otro lado, el férreo Comité 1922 debe encontrar un buen sustituto para Johnson (no será sencillo). También busca vías legales para modificar los estatutos del propio Comité que impiden convocar un nuevo voto de confianza antes de un año. Incluso amenazan con boicotear, a través de la denominada “huelga de votos”, iniciativas polémicas, como la renegociación que pretende Johnson con Bruselas en torno al Protocolo de Irlanda del Norte.

Boris Johnson apenas dispone de unos meses para hacer olvidar estos días tan aciagos, concentrándose en temas que puedan atraer la atención de ciudadanos y compañeros de partido.

Su equipo ya trabaja en fórmulas ingeniosas y populistas para disimular las fatídicas consecuencias del brexit; para contrarrestar los efectos de la inflación y el alza de precios; para compensar las carencias laborales que está generando su política antiinmigratoria; y para calmar las ansias tanto independentistas de los escoceses, como de reunificación con la República de Irlanda de los norirlandeses.

No lo tendrá fácil. Pero la posibilidad de renunciar a todos sus cargos sigue ahí; y el ejemplo de Margaret Thatcher y Theresa May, también.