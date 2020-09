Turismo e codicia

Hai dúas maneiras de opoñerse ao turismo. Unha, a que Vicente Risco proclamaba hai case un século, cando sostiña que a afluencia de visitantes forasteiros (ben poucos daquela) alteraba o espírito enxebre das cidades, as galegas neste caso e moi especialmente Compostela. A outra, máis recente, é a baseada no que agora se denomina sostenibilidade, é dicir a capacidade de resistencia dun entorno (cidade, barrio, espazo natural) fronte a presións alleas.

Como os que defenden esta segunda opción moitas veces son considerados radicais –xa que logo polas súas formas de protestar-, desde os sectores afectados se esixiu a intervención das autoridades para neutralizar ese espanto contra os visitantes foráneos. Todo en nome do sempiterno e intocable interese (supostamente) colectivo. Non comparto as maneiras de protestar pero si o diagnóstico.

Abonda con dicir o lugar onde iremos de vacacións para situalo en dous grupos: aqueles que esixen unha explicación e aqueloutros cuxo enunciado é de sobras coñecido. Poño por caso, dous exemplos italianos: Trieste estaría no primeiro e Venecia ou Pisa estarían no segundo. Pero ao cabo, os lugares que situamos neste grupo limitan o impacto turístico a unha zona, unha parte, a máis coñecida e, polo tanto, a máis explotada.

Se ides a Pisa, por exemplo, fóra dun radio de cincocentos metros arredor do conxunto que forman a súa torre inclinada, a catedral e mais o baptisterio non atoparedes case ninguén. Poderedes pasear tranquilamente polos lungarni, as rúas que seguen o curso do río Arno, e podedes ter a certeza que agás dalgún rariño coma vos, non vos cruzaredes con turistas.

Igual sucede, poñamos por caso, en Compostela: ¿cantos visitantes –incluso eses que fixeron cen quilómetros de Camiño- achéganse á colexiata do Sar ou a Belvís? Podedes ir ben tranquilamente, que estaredes na paz celestial. Para o turista dun día –cabería dicir, de dez da mañá ás seis do serán- Compostela limítase ao Franco, o Vilar, a rúa Nova, a catedral e o seu perímetro, e as correspondentes rúas de acceso. Iso é “visitar Compostela”.

Imaxinade daquela, en plan besta, o desembarco anual en Barcelona (2019) de tres millóns de cruceiristas (8.000 diarios) que, considerando o tempo limitado que teñen para a visita, axustan esta ao centro histórico e, fóra deste, o paseo de Gràcia, o museo do FC Barcelona e/ou a Sagrada Familia. Sumémoslles os que chegan en avión, tren, autocar ou coche.

Pois coa chegada da Covid-19 todo iso é historia polo de agora. Por diversas razóns persoais –engadidas á alarma pola pandemia- non tiven ocasión de pasear pola Barcelona vella en meses. Baixei estoutro día ata o Museu Picasso e a estampa de desolación era infinitamente peor do que imaxinara. Só quedan abertos os comercios “de sempre” que sobreviviron á xentrificación e á especulación. Os máis, tiveron que pechar ano tras ano cando os propietarios –abraiados pola tentación do aumento de alugueres para os novos negocios enfocados aos turistas pasavoantes- afogaron a actividade de moitos anos.

Hai tempo que ningún barcelonés vai comer ou tomar algo ás Ramblas, agás locais que podemos contar cos dedos dunha man. Os máis dos que abriron nos últimos anos están atendidos (e lonxe de min calquera manifestación de xenofobia contra eles, ao contrario) por paquistanís e bengalís, e ofrecen un menú homoxeneamente semellante: paellas precocinadas, pizzas industriais e tapas de serie. Promocione vostede a Ferran Adrià ou os irmáns Roca para que esas falsificacións culinarias arruínen as cociñas tradicionais, incluída a galega, presente en Barcelona de hai máis dun século. Xa avisaban hai anos os viñateiros do Penedès contra o sector da restauración que na costa puña a sangría coma bebida estrela.

Este deserto comercial que estoutro día vin en Barcelona non remontará se non hai unha reorientación das actividades. E esa recuperación pasa por deixar de banda o negocio doado, epidérmico, que moitas veces agocha branqueo de diñeiro (de aí que se pagasen alugueres estratosféricos), que eses son os que rachan o espírito local, como denunciaba Risco. E para iso teñen que ir os fondos europeos, non para clonar locais que só saben ofrecer pizzas e paellas falsas servidas cun litro de sangría. A pretendida galiña dos ovos de ouro voou do corral.