Turismo gallego y formación

LO conocido del panorama turístico nacional evidencia la relación inversamente proporcional que suele existir entre los manidos discursos de las autoridades del sector y la terquedad de las situaciones reales, de modo que es fácil concluir que, salvo excepciones, hablar de excelencia en el turismo se convierte en un oxímoron, una contradicción en sus términos, a poco que se haga el ejercicio de contraponer las políticas de hecho frente a las discursivas.

Galicia no es excepción en esa apelación, reiterada hasta la saciedad, a un turismo sostenible y de calidad frente a unas prácticas públicas que no hacen sino evidenciar las carencias de aquello que se proclama.

En relevancia que se ha ido acrecentando en los últimos tiempos –acentuada por el covidH el interés por la gastronomía es un factor importante en las motivaciones turísticas, como reconoce la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su informe Sostenibilidad y Gastronomía (2016), hasta el punto de señalar que dicha experiencia gastronómica es hoy tan importante en la motivación de los turistas como visitar un museo, disfrutar de la música o admirar la arquitectura de un destino.

Es ésta, la gastronómica, una vertiente en la que, como pasa con la singularidad paisajística de Galicia, la naturaleza, más que la mano del hombre, puso su mejor parte. Hasta el punto de no precisarse excesivos conocimientos culinarios para satisfacer la demanda del visitante por ocio.

Pero, lo añade la OMT, cada vez más el turista gastronómico no se conforma con la bondad de la oferta, sino que pide autenticidad e identidad, tanto del producto agroalimentario como del contexto social que lo envuelve. Le preocupa el origen de los productos, las técnicas culinarias y reconoce la gastronomía como medio de socialización. Se trata de un turista que consume por encima de la media, que exige y valora la autenticidad y que rechaza la uniformidad.

Y es justamente en este aspecto en el que Galicia tiene su particular tendón de Aquiles en una evidente falta de profesionalización que se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo pero no en la medida que exige la demanda social. Porque en la experiencia de todos abundan ejemplos de cómo una mala praxis culinaria o de servicio en la mesa arruinan la positiva experiencia de degustación de esos productos de primerísima calidad. Y conviene no olvidar al respeto que también lo culinario, como toda experiencia turística, se asienta en el intangible plano de emociones y sensaciones.

A remediar esta situación se apunta la iniciativa de la Consellería de Educación cuyo titular, Román Rodríguez, acaba de presentar la creación en Sanxenxo, donde la demanda turística es mayor, de una FP dual que forme a los jóvenes que quieren trabajar en cocina y restauración, favoreciendo la empleabilidad cualificada y, más que eso, subsanando las carencias que Galicia presenta para un turismo gastronómico de calidad. En suma, el mejor servicio que puede hacerse en favor del turismo autóctono, tan necesitado de medidas efectivas como sobrado de discursos vacíos por parte de sus gestores públicos.