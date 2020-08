Turquía, Erdogan fai xogo de malabares

O pasado 10 de agosto cumpriuse un século do Tratado de Sévres polo que o Imperio turco, un dos países derrotados na 1ª Guerra Mundial, tivo que pagar un alto prezo perdendo bo parte do seu territorio. Daquela as potencias vencedoras ocuparon grandes áreas: Arabia, Iraq, Siria, Palestina, Líbano... Esta lembranza ten hoxe unha enorme importancia porque todo parece indicar que o papel central que xogou o imperio otomán, e as consecuencias da súa derrota e fragmentación, están moi presentes no proxecto do islamismo turco e nas políticas expansivas de Recep Erdogan.

Axudan nas pretensións pan-turcas de Ancara o fortalecemento e importancia estratéxica do seu exército, integrado na OTAN, para cercar polo franco sur a Unión Soviética, e coa caída desta, a súa pretensión de ser referente nos novos países independentes de povoación maioritaria turcomán. E, nunha segunda fase, facer o propio respecto de Oriente próximo e o norte de África. Neste aspecto hai que entender o apoio de Turquía aos Irmáns Musulmáns e as intervencións en Iraq, Siria e Libia. Daquela que sendo a confrontación co independentismo kurdo un argumento que se utiliza acotío, tamén é unha escusa para poñer en práctica o neo-imperialismo otomán.

Lembremos que antes da Primeira Guerra Mundial o Imperio turco abranguía un territorio inmenso de 3.896.000 quilómetros cadrados, e a súa povoación en 1906 atinxía os 21 millóns de persoas. En comparación Francia que tiña daquela 39 millóns de habitantes, hoxe ten 64 millóns, mentres que Turquía chegou aos 83 millóns, malia perder a maior parte do seu territorio. Previamente á Guerra Mundial, na que o Imperio Otomán se aliou co derrotado bloque Austro-Alemán, xa encetara a perda de territorios: Grecia en 1823; Exipto en 1882; Romanía e Bosnia-Hercegovina acadan a súa independencia entre 1878 e 1887, por mor da guerra ruso-turca; e Bulgaria en 1908. Durante todo o século XIX penetraron as ideas de liberdade e democracia que convulsionaban Europa. O 21 de xaneiro de 1913 houbo un golpe de estado dos Xoves Turcos contra Kemal Pacha, no que resultou morto o Gran Visir. O sultán Abdul Hamid confirmou este movemento á fronte do estado, permitindo afianzar o seu papel e a turquización

O Tratado de paz de Sèvres do 10 de agosto de 1920 entre as potencias belixerantes, era un texto ambiguo en moitos aspectos, no que se reducía Turquía a un territorio de 174.000 quilómetros cadrados con 7-8 millóns de habitantes. Cando os aliados ocupan Istambul, co acordo do sultán, faise unha reunión en Ancara da que sae un Governo do que será nomeado como xefe Ataturk, que dende o ano 1918 fora gañando prestixio militar e entre a povoación pola súa laboura na reconstrución do exército e divulgación das ideas insurreccionais contra o sultanato. Até ese momento tivera un papel secundario nos Xoves Turcos, e diferenzas de criterio.

Malia os acordos, Turquía seguirá catro anos máis en guerra coas potencias vencedoras, que arroupan a Armenia e Grecia. O xeneral Mustafá Kemal Bajá (Ataturk) derrota as tropas francesas, acadando un acordo por separado con este país, e vence o exercito grego apoiado por Inglaterra. Durante o conflito, diante da mobilización da Armenia otomán, os Xoves Turcos levaron adiante un noxento exterminio deste povo. Como consecuencia destes triunfos asínase un acordo de paz en Lausana no ano 1923, que fixa os límites actuais do país. Consolídase así a República Turca nacida o 1 de novembro de 1922, que toma os países occidentais como exemplo para o seu desenvolvemento. Foi unha etapa na que o exército ten un papel central, un aspecto que remata no 2002 co triunfo político do partido confesional Xustiza e Desenvolvemento (APK) de Erdogan, nun contexto no que por unha banda Francia freou a integración de Turquía na UE, e por outro lado, a caída da URSS e o retroceso da hexemonía de Estados Unidos, foron abrindo espazo a Ancara como potencia rexional.

Neste contexto hai que valorar a espiral de intervencións militares e confrontacións dialécticas nas que está metido Recep Erdogan. Un proceso que non é novo, xa que comezou coas incursións na zona kurda de Iraq, coa escusa de que se utilizaba como refuxio por parte da guerrilla do PKK. Posteriormente o apoio aos Irmáns Musulmáns en Exipto e Siria, e máis recentemente ocupando zonas en Siria, enviando armamento e tropas a Libia, e abrindo unha disputa territorial sobre a zona marítima no Mediterráneo (rica en gas) tanto con Grecia como con Exipto. Son moitas frontes abertas a un tempo, cunha situación económica que non é precisamente optimista, e con alianzas contraditorias segundo o momento e o lugar, que lle foron restando credibilidade a Turquía. Semella unha andaina da que Erdogan é moi difícil que saia ben parado. Contentar ao mesmo tempo a Estados Unidos e Rusia non é doado. Confrontar abertamente con Grecia, Exipto e Francia tampouco. Substituír povoación árabe e kurda por turcomán en áreas de Siria é un xogo moi perigoso. A cuestión é: canto tempo durará?

