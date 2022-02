Ucrania, el delirio de un asesino y la cobardía de occidente

QUE en 2022 y en el corazón de Europa, un país empiece de repente, y sin ninguna razón que lo pueda justificar, a lanzar bombas y misiles a un país vecino, causando destrucción y muerte es una aberración de tal nivel y magnitud que resulta increíble e insoportable. Y si es insoportable, soy incapaz de comprender porqué lo estamos tolerando. Hay destrucciones y muertes que no podemos evitar, como las que suceden en las catástrofes naturales como los tsunamis, terremotos, incendios no intencionados, inundaciones repentinas... Yo, por mi trabajo como director de cine y documentales sociales, he recorrido el mundo en zonas de guerra, de catástrofes, de pobreza, en campos de refugiados...

He visto cómo perdían la vida personas inocentes de todas las edades, como morían ancianos, enfermos, heridos... por falta de medicamentos, de jeringuillas, por falta de agua. Muchas veces, a mi vuelta de esos viajes en los que he filmado documentales para ayudar a las víctimas, los periodistas que me han entrevistado, me han preguntado por lo que sentía cuando estaba allí, y mi respuesta siempre ha sido la misma: “Mira, en función de la edad y el género de las personas con las que me voy encontrando pienso, esa señora tirada en el suelo podría ser mi madre, esa chica podría ser mi hermana, ese niño podría ser mi sobrino”.

Esa empatía es la que me da las fuerzas para arriesgar mi vida y desarrollar mi trabajo en medio del caos, el dolor y el sufrimiento. Y esa es la empatía que deberíamos sentir por el pueblo ucraniano. Pensar en ellos como si fuéramos nosotros. Claramente hay personas que son absolutamente indiferentes al sufrimiento humano, al de los otros seres humanos. Monstruos sin alma, sin conciencia, que solo viven para satisfacer sus enfermizos delirios, y claramente Vladimir Putin, el presidente ruso, es la encarnación perfecta de uno de ellos.

Es evidente que Putin no pasaría un análisis psiquiátrico de salud mental, entendiendo como una de las principales características de tener una buena salud mental, la incapacidad de infligir un daño injustificado a otro ser humano. La historia nos ha demostrado una y otra vez, como cuando una agresión no es repelida, con cómo mínimo, la misma fuerza y contundencia, el agresor volverá a por más.

Sé que es muy duro de entender y asumir, o quizá no tanto, si no somos hipócritas que decimos una cosa en privado y otra políticamente correcta en público, que Putin se merece una respuesta militar contundente, que le haga replantearse su trasnochada locura imperialista y que le pare los pies para siempre. Debemos entender que Putin no es el presidente sin más de un país. No, no lo es.

Putin es un asesino a sueldo, que fue miembro de la KGB, en el momento de la historia en que vio como su país perdía una posición preponderante de poder en la esfera internacional, y que no fue capaz de adaptar su mente enferma y patologizada por los propios servicios de inteligencia rusos, al hecho de que el inexorable avance de los tiempos estaba trayendo democracia, libertad y Derechos Humanos a gran parte de los países, incluido el suyo.

Y este sociopata de manual, perdió en su paso por la KGB, el poco equilibrio emocional que pudiera tener, y enterró los últimos destellos de humanidad que le quedaban, si es que alguna vez los tuvo. Y ante esto, ¿qué va a hacer EE. UU.? ¿Qué va a hacer Europa? Tristemente solo poner cara de muy enfadados y amenazar con sanciones económicas, financieras y comerciales que Putin sabe que no pueden ser muy grandes ni prolongarse mucho en el tiempo, porque los propios países que las promulgan salen perjudicados al hacerlo. Y además como Rusia es una dictadura en toda regla, al presidente se la suda, porque no tiene que dar explicaciones de nada a un Parlamento compuesto por fieles fanatizados unos y atemorizados otros, al igual que la población.

Y yo me pregunto: ¿cuánto tiempo, cuántas atrocidades más tenemos que soportar de este genocida para darnos cuenta que un puñetazo no se frena por poner cara de enfadado? Cuándo vamos a perder en este lado del mundo estos rasgos infantiloides de creer que todo se puede arreglar con palabras?

Nos hemos acostumbrado tanto en Occidente a que nos lo den todo hecho, y a que las cosas nos las pongan fáciles, que vivimos anestesiados en una especie de sopor latente, que junto a nuestra cada vez mayor atrofia mental, causada por la idiotización general que los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales, utilizados sin ningún pensamiento crítico provocan, que cada vez que nos golpean en la cara ponemos la otra mejilla. A esto tenemos que añadir, además, nuestra falta de inteligencia para comprender lo que se explica en la teoría del caos, el llamado efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede causar un cataclismo al otro lado.

Nos hemos acomodado tanto en nuestro falso y mal llamado estado del bienestar, yo lo llamo “estado de aguantarse con todo y no protestar”, que no somos capaces de entender que la respuesta ante una agresión a un país ajeno debería ser la misma que si las víctimas de esa agresión fuéramos nosotros, por humanidad y porque sin ninguna duda las consecuencias de esa agresión nos van a alcanzar sí o sí, más pronto que tarde. Y en nuestra inconsciencia se hace bueno el poema que decía: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista”.

“Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guarde silencio, ya que no era socialdemócrata “.

“Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté ya que no era sindicalista”.

“Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío”.

“Cuando vinieron a buscarme a mi, ya no había nadie que pudiera protestar”.

Desgraciadamente creo que los europeos vamos asistir como espectadores indignos e impasibles al dolor, el sufrimiento, el destierro y la muerte de seres humanos inocentes, por la comodidad, la cobardía y la ignorancia de una Europa que no es capaz de responder con la contundencia necesaria para defender la libertad, la soberanía y los DDHH del pueblo de Ucrania.

Enfrentarnos a Rusia es evidente que tiene consecuencias para nosotros, pero deberíamos asumirlas, por cuestiones morales, éticas, de solidaridad, de empatía, de humanidad... porque no hacerlo es como decir que no debemos actuar contra alguien que agrede a otra persona en la calle por si nos llevamos un puñetazo. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Qué mensajes le estamos enviando a las generaciones venideras? ¿No somos conscientes de que nuestra inacción ante las injusticias y las violaciones de los DDHH, sean donde sean, lo único que provocan es el allanamiento del camino para todos aquellos dictadores, asesinos, sátrapas dispuestos a todo para conseguir sus objetivos?

La libertad y la democracia son bienes preciados por los que hemos tenido que pagar un alto precio a lo largo de la historia. Y no podemos permitir que esos derechos tan duramente peleados se vean laminados por las acciones de unos locos enfermos de poder y ambición. Me imagino a los millones de personas que han dado sus vidas por defender la libertad y la democracia retorcerse en sus tumbas viendo nuestra sumisión y cobardía. Deberíamos salir a las calles para darles a nuestros gobiernos la fuerza y la autoridad moral para que actúen más allá de las palabras. Por último me gustaría solo que nos hiciésemos la siguiente pregunta: ¿qué querríamos que hicieran los demás países aliados si fuésemos nosotros los invadidos? ¡Pues eso!