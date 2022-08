Un ángel peregrina a Compostela

EN pleno estado de emergencia y confinada la población en sus lugares de residencia a causa de la pandemia por coronavirus, el 21-12-2020 llegó a este mundo una criatura angelical. En aquel momento, la población era totalmente vulnerable al SARS-CoV-2 ya que hasta el 27-12-2020 no se pondría en marcha la estrategia de vacunación covid-19 en España, situación que sufrimos todos los españoles, especialmente los mayores de 65 años, por ser los más vulnerables; no se podía viajar a otras comunidades, y lo más triste, no se podía acompañar a los enfermos ni despedir a los fallecidos por covid-19.

Con este escenario era inviable que unos padres pudieran viajar de Galicia a Madrid para arropar a su hija en el momento de dar a luz en el HMI Gregorio Marañón, atendida por el mejor equipo médico, gracias a las gestiones realizadas por el abuelo materno de la criatura que iba a nacer. Con el paso del tiempo, tras mejorar la situación epidemiológica y disminuir la letalidad del virus en plena eclosión de la 7ª ola invisible por ómicron, el pasado 3 de junio, los abuelos –con las 3 dosis de Moderna y mascarilla FFP2– viajaron a Madrid para conocer a su nieta. El encuentro no pudo ser más emotivo e intenso tras la entrañable acogida de un angelito que era una réplica de su madre a esa edad. Desde el primer minuto hubo feeling entre nieta y abuelos, que fue in crescendo en los 74 días de convivencia familiar muy intensa y feliz, en medio de una ola de calor insoportable que obligó a tomar medidas preventivas, antes de regresar a Compostela para preparar la llegada del ángel peregrino.

En la recta final del Xacobeo 21-22, el Camino de Santiago ha recuperado el pulso, batiendo todos los récords de peregrinos y Compostelas. Entre ellos, la plaza del Obradoiro acogió a “un ángel sin alas”, de nombre Carlota, madrileña del barrio de Chamberí, que ha peregrinado a Compostela con sus padres, con la finalidad de visitar la catedral y abrazar al apóstol Santiago, bailar la muñeira al son de la gaita en la plaza del Obradoiro y compartir con sus abuelos maternos y demás familia, momentos entrañables en su hogar familiar de General Pardiñas, donde se sintió como pez en el agua.

Durante su estancia en Compostela, cumplió 20 meses, recorrió las rúas compostelanas, se familiarizó con los patios del Hostal de los Reyes Católicos y del HM San Francisco, visitó el Parador de la Costa da Morte, teniendo como anfitrión a Julio Castro Marcote/director, pudo disfrutar de unas vistas al mar espectaculares en plena naturaleza; de paso por Pontevedra capital, se adentró en el Salnés, para conocer Ribadumia, Cambados, Sanxenxo y O Grove, disfrutar de unos baños saludables en marea baja en la playa de A Lanzada y degustar productos exquisitos de la ría de Arousa, con unas vivencias maravillosas y recuerdos entrañables que quedarán grabados en su memoria para siempre.

Como broche de oro, Carlota –acompañada de su familia– tuvo una audiencia privada en el palacio arzobispal con Monseñor D. Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, que con la bonhomía y saber hacer que le caracterizan, llamó la atención de esta criatura angelical, compartiendo unos momentos entrañables, llenos de ternura y sensibilidad, que culminaron con la bendición del Sr. Arzobispo, el mejor regalo que pudo recibir Carlota antes de regresar a Madrid –vía Villafranca del Bierzo, donde en el Parador tuvo lugar la despedida familiar– muy contenta de la experiencia inolvidable vivida en Galicia y tanto amor compartido.

Su peregrinaje no ha pasado desapercibido: su belleza y distinción, su carisma y personalidad, su sonrisa y simpatía, su don de gentes, su mirada profunda y su capacidad de observar, sentir y emocionarse, su expresividad y afectividad con los que encuentra en su camino, etc.; por todo ello y mucho más ha conquistado el corazón de sus abuelos, de los compostelanos y de los gallegos. Vivimos tiempos convulsos y esta sociedad necesita un cambio de rumbo. Criaturas como Carlota son la esperanza del mañana. ¡Mi amor por ti es muy grande!