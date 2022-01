Un año con Biden

NO ha sido un año fácil para Joe Biden. La pandemia, los conflictos internacionales, y un polémico relevo al frente de La Casa Blanca no se lo han puesto sencillo. Con todo, algunos de los traspiés sufridos por el estadounidense se deben a su impericia a la hora de afrontar los retos que ya conocía antes de asumir el cargo. El traspaso de poder fue complejo.

Y aunque Biden prometió devolver la unidad a un país polarizado, la división política no sólo no se han disipado, sino que se ha acentuado. Es más, la oposición que él aspiraba a doblegar y atraer hacia su proyecto la ha encontrado Biden en sus propias filas demócratas, algo que ha quedado evidenciado tanto en su pretendido programa social Build Back Better, como en la propuesta de ley de reforma electoral Freedom to Vote.

Es cierto que sus inversiones en infraestructuras han sido elogiadas, al igual que el plan de estímulos de 1,9 billones de dólares; pero la realidad acaba frustrando cada paso que da en positivo.

Así, sabemos que el paro es casi inexistente en EE.UU. (3,9%), pero también que las clases medias necesitan dos y hasta tres trabajos para afrontar la tasa de inflación más alta de las últimas cuatro décadas (7%), lo cual empaña el crecimiento (6%).

Incluso los índices de desigualdad y pobreza infantil tardan en suavizarse. Y si los problemas energéticos son palpables, con una energía y un petróleo cada vez más caros (30% y 50%), su proyecto migratorio no ha mejorado la situación fronteriza vivida bajo el mandato de Donald Trump, con nuevos récords de sin papeles.

De ahí la caída brutal en popularidad de Kamala Harris, superior incluso a la sufrida por un Biden cuya gestión apenas aprueban un 40% de los ciudadanos, incluso con el apoyo de los sindicatos.

Tampoco en política exterior ha logrado triunfar el presidente. Su huida de Afganistán, decidida caótica y unilateralmente, lo han dejado tocado. Ha perdido la confianza de sus socios, lo que ha aprovechado China para expandirse, y hasta Putin para sacar rédito de una Europa que se muestra dividida con respecto al inquilino del Despacho Oval.

Su actitud en el conflicto de Ucrania, haciendo distinciones entre sus interlocutores, retirando a sus nacionales sin avisar a sus aliados, e interactuando con Moscú al margen de la propia OTAN, generan recelos, como también lo hizo su alianza militar Aukus, pactada con Australia y Reino Unido a espaldas de la UE.

La Cumbre para la Democracia resultó discrecional; y es poco lo que se espera de la de las Américas, anunciada para junio a fin de frenar el auge del populismo en América Latina. No es de extrañar que los republicanos se froten las manos pensando en las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre y en la posibilidad de recuperar el Capitolio.