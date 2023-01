Un año muy electoral

ESTE es un año electoral, muy electoral, así que tendremos mucho ruido y... a saber cuántas nueces. Las campañas políticas ya duran toda la legislatura. Cuando termina una, empieza otra, no hay tregua, porque vivimos en la era del ruido y del vértigo. Del horror al vacío. Conviene mantenernos ocupados con ese gran estruendo de las redes y de los titulares. La gente no presta atención, está a lo suyo, con sus cositas, con sus asuntos domésticos y sus cuitas familiares, en sus problemas, vaya por Dios, y eso obliga a un ejercicio creativo por parte de los directores de campaña, que tienen que dar con un eslogan que no suene manido o hipócrita. Es un ejercicio complejo, sí.

Será difícil aguantar toda esa tormenta, esa granizada de mensajes que se avecina, y que, en el fondo, no será más que una continuación de la polarización habitual de los últimos tiempos. Deberían pensar que eso no favorece a los partidos. A ninguno. Salvo aquellos que pudieran crecer a través de una especie de hooliganismo ideológico, o de un fanatismo que quizás asumen como propio, que de todo hay, entre el votante habitual no tiene buena prensa la absoluta discrepancia, el enfrentamiento a cara de perro. La política se ha convertido, siquiera por su performance cotidiana, en un motivo de cansancio para el personal, que espera una vida menos invadida, menos dirigida, y que preferiría no tener de fondo, casi de manera continuada, ese sonido inconfortable y áspero del desacuerdo perpetuo, ese gusto por el tuiterismo agotador, por el uso de argumentarios bastante pueriles e insustanciales, esa dialéctica que parece considerar que nos tragamos sin anestesia una visión simplificada y maniquea del mundo.

La demagogia ha crecido con las redes, nos ha invadido más, cediéndonos (oh, ilusos) un poco de poder: más bien el poder de diseminar la discordia. Las estrategias de pastoreo ideológico funcionan bien, especialmente en el populismo que prefiere cuatro ideas elementales, siempre desconfiando de la profundidad del pensamiento. Infectado el mundo de trumpismo, repicado ahora con gravedad en otras latitudes, las democracias deberían revitalizarse buscando una mirada compleja, y abominando de los que nos venden la política en dos tardes y cuatro tuits. Hay que simplificar los trámites, las burocracias, pero no las ideas. Más simpleza no significa más claridad.

Del mismo modo que una visión superficial y enfrentada de la realidad no puede conducir a una solución de los problemas, sino a una parálisis muy ruidosa y efectista, a un memorial de agravios, no a una postura constructiva, otros males del presente están dejando a los ciudadanos casi fuera de juego. Notablemente el dogmatismo, que ha vuelto con fuerza inusitada, apoyado, en muchas ocasiones, en una panavisión del mundo que no tiene en cuenta ni contextos ni situaciones, sino que pretende controlarnos y limitarnos. Y no se trata sólo de la corrección política, que nos dirige hacia una época más coercitiva e intransigente, sino el pasmoso aire retrógrado que empieza a invadirnos de una manera surrealista, incluyendo el auge de un moralismo exacerbado, también censurador, que no estaba ni en las peores pesadillas.

El año muy electoral comienza. No bastará con propuestas concretas, sino que es necesario construir una atmósfera mucho más respirable. La calidad del aire democrático importa mucho en tiempos de incertidumbre: esa es la cuestión.