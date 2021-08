Un año soñando con el regreso

SABÍA que no se trataba de unas vacaciones, pero explicaba a sus familiares y amigos que se tomaba la salida de España como si fueran unas vacaciones. Un viaje con vuelta en pocos meses, mientras se aclararan las cuestiones relacionadas con los 100 millones de dólares que el rey de Arabia Saudí colocó en 2008 en un banco suizo a su nombre.

Ha transcurrido un año desde que un avión le trasladó desde el aeropuerto de Vigo a Abu Dhabi, uno de los emiratos del Golfo Pérsico, donde el emir Jalifa bin Zayed Al Nahayan, que considera al rey Juan Carlos parte de su familia, le dio acogida y lo instaló en un lujosísimo hotel, perteneciente al patrimonio del Estado, donde tenía garantizada no solo todas las comodidades y seguridad sino también privacidad absoluta.

Con el tiempo, cuando se asumió que don Juan Carlos no tenía fácil el regreso a España, se acondicionó para él una lujosa villa en una isla privada, villa adaptada a sus dificultades de movilidad y a la necesidad de hacer sus horas diarias de rehabilitación. Cada pocos días acude a revisión médica a un hospital donde fue operado poco después de llegar a Abu Dhabi.

Mucho se ha escrito sobre la situación de don Juan Carlos, sobre su salida de España y, sobre todo, sobre sus dineros y operaciones financieras. Muchos de los datos que se han publicado se han demostrado falsos, varios de ellos a sabiendas de que eran falsos y, en algunos casos facilitados por fuentes oficiales.

Miembros del gobierno, por ejemplo Pablo Iglesias, se referían a don Juan Carlos como el “huido”, cuando sabía perfectamente el ex vicepresidente que su gobierno aconsejó, o más bien decidió, que se marchara de España, como así se lo comunicó Carmen Calvo al Jefe de la Casa del Rey Jaime Alfonsín. Con un añadido que D. Juan Carlos no conocía cuando se redactó la carta, pactada con la Casa y el Gobierno, en la que D. Juan Carlos anunciaba a su hijo su decisión de abandonar temporalmente España: que se le retiraba su asignación como ex Jefe de Estado. No era una cuestión menor, y ha estado muy presente en todo lo relacionado con la estancia de D. Juan Carlos en Abu Dhabi.

Su única obsesión es regresar a España, regresar a su casa, Zarzuela, de donde salió hace un año con un par de maletas, y a la que le impiden regresar. No cuenta con otra vivienda propia, tampoco con ingresos, y las cantidades ingentes de dinero que se le adjudican no son tantas o no tiene acceso a ellas: el dinero saudí, 65 millones de euros, los transfirió a su entonces amante Corinna Larsen, que se niega a devolverlos alegando que se trataba de una donación irreversible con la que don Juan Carlos quería demostrarle su aprecio personal y a su hijo Alexander.

A lo largo del año han aparecido cuentas en paraísos fiscales a nombre de sociedades participadas por el monarca, también testaferros, y un familiar que le pagaba sus viajes y los de su familia. Por afán de ayudar, declaró ante quienes investigan la posible fortuna oculta del rey.

La conclusión a la que llegan quienes están cerca de don Juan Carlos es que no sabe exactamente qué tiene, dónde y por qué. Una serie de testaferros y asesores han movido los dineros que tenía o creía tener, creado sociedades y utilizado bufetes en distintos paraísos fiscales. La única realidad es que don Juan Carlos ha hecho dos regularizaciones con Hacienda, la primera por más de 600 millones por los regalos recibidos de un empresario mejicano, Alien Sanginés-Krauze, y la segunda por los viajes que durante diez años había pagado la fundación Zagatka, de su primo lejano Alvaro de Orleans.