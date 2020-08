Un auto discutible

la sala de vacaciones del TSXG ha desestimado la petición de medidas “cautelarísimas” que habían sido solicitadas por la asociación de hostelería de A Coruña sobre las restricciones de horario impuestas por la Xunta. Las mal llamadas “cautelarísimas” son decisiones provisionales que el Tribunal puede adoptar ante situaciones de urgencia y sin oír a la Administración. En este caso los empresarios pedían que se dejara en suspenso la aplicación de las disposiciones de la Xunta que ordenan el cierre de los locales de ocio nocturno y que fijan como hora máxima de cierre de los establecimientos de restauración las 0.30 horas.

Por consiguiente, lo relevante aquí no es la indiscutible prevalencia del interés general de la protección de la salud pública sobre los intereses particulares de este sector empresarial de la hostelería y el ocio nocturno. Lo relevante es determinar si existe o no urgencia a la hora de adoptar, o no, una medida cautelar como la solicitada en este caso. Pues bien, la urgencia es un concepto jurídico indeterminado que por su misma naturaleza sólo admite en derecho una única solución justa, es decir, hay que determinar si hay o no urgencia.

A diferencia de la sorprendente apreciación de la Sala, pocas dudas puede haber de que el sector de la hostelería se ve muy perjudicado con estas restricciones de horario en los locales, en particular, durante esta temporada estival. Pocas dudas deberían también existir, por tanto, sobre la urgencia en resolver la cuestión planteada en la medida cautelar de suspender los efectos de la medida de limitación horaria; una medida administrativa que puede conducir directamente a la ruina a cientos de establecimientos del ocio nocturno.

Claro que, a mi juicio, existe urgencia y el Tribunal debería haberla apreciado en este auto discutible, aunque hubiera optado por desestimar la petición de suspensión de las disposiciones restrictivas del horario de cierre.

Ahora habrá que esperar dos meses para una decisión sobre la suspensión de la limitación horaria, cuando la temporada veraniega ya haya pasado, triste y sin remedio.