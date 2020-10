Un banquete de bodas

En tiempos pasados la gente aprovechaba la celebración de una boda para vencer el hambre que traía de atrás. También hoy el contraer matrimonio lleva consigo un banquete anejo al sí quiero. Lo importante es, para los novios, que se quieran de verdad y que el sí sea duradero; y para los acompañantes, gozar con ellos de la fiesta. La 1ª lectura, de la Misa de esta tarde y de mañana, recoge el anuncio que hace el Señor por medio del profeta Isaías, de preparar un festín en su Monte Santo, de modo que las naciones paganas puedan contemplar las maravillas de Dios. El Señor aniquilará para siempre la muerte, y hará que desaparezca de allí toda lágrima y dolor. Con tal motivo, al ver que la mano de Dios se posaba sobre el monte, reconocerán al Señor, que esperaban los salvara, y gozarán con su salvación. El Evangelio es la Parábola de los Convidados a la Boda, que Jesús proclamó ante los Sumos Sacerdotes y Senadores del pueblo. Se trataba de la boda del hijo del rey. Sucede con esta boda algo insólito: el rey manda criados para convidar a alguna gente; pero los convidados piden disculpas y no asisten. Algunos de ellos incluso vejan a los criados, hasta matarlos. Entonces el rey manda a sus tropas, para que repriman a los asesinos, y prenden fuego a la ciudad. Después envía a sus criados por las calles y a los cruces de los caminos a convidar a todos los que encuentren. Sin embargo, hay uno que va al banquete sin el traje nupcial, y es echado afuera. El sentido de la parábola es el siguiente: El Señor llamó al pueblo de Israel; pero, a lo largo de la historia, envió profetas, que fueron maltratados; más tarde envió a su propio Hijo; y, cuando el pueblo rechazó a su Hijo, llamó a los gentiles al Banquete del Reino de los Cielos. Algunos no llevaban la vestidura bautismal, sino que habían vuelto a realizar el mal; para los que han realizado el mal, no hay sitio. San Pablo dice estar habituado a la amplitud y a la estrechez; pero Dios proveerá.