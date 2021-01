Un cambio en voz baja

EL CAMBIO de carteras fue suave, sin grandes movidas, como si se produjera en tono menor. Los titulares se los llevaba el saliente, Illa, del que se ha dicho mucho, bueno y malo, pero él sigue manteniendo esa compostura de seminarista que tanto juego le ha dado. Llamarse Salvador, a lo mejor también ayuda. Le tocó la epidemia nada más coger la cartera y ha tenido que irse en pleno subidón del virus y de las ucis, no se sabe si acertadamente. Los politólogos advierten la jugada, que sin duda vendrá de Redondo, pero en realidad Illa venía ya de esa quemazón mediática que da enfrentarse al bicho, aunque él practicara una introspección de micrófono, sabedor que, de todas las letanías, la de la pandemia y sus números cotidianos es la peor.

Metido a candidato, se despoja de la liturgia del COVID, nada solemne, y se va al fragor de la batalla catalana, que conoce. No parece hombre para refriegas, maneja esa moderación de la rueda de prensa como rezo vespertino, musita bien el salmo de la contención informativa, donde no hay una palabra más alta que otra, pero su paso por sanidad le ha obligado a soportar terremotos que quizás nunca sospechó. Puede que lo de Cataluña, como dijo algún viñetista, le parezca tortas y pan pintado comparado con la movida epidémica. No obstante, Illa parece aislarse ante la bronca, como si el apellido fuera premonitorio, y seguro que atravesará los comicios catalanes con su hábito de no levantar el tono, ni siquiera en esta época de tanto ruido. Otra cosa es que les sirva a los socialistas para ganar.

No bien Illa dio el último mensaje pandémico, Sánchez hizo el cambio de gobierno previsto, como quien saca del banquillo (dicho sea sin ofender) a los que todo el mundo había ya señalado. Las sorpresas molan, y esos requiebros de última hora han tenido lugar en las formaciones de gobierno, pero ahora estamos en enero, entre nevadas y contagios, y es mucho mejor no hacerse notar. Darías recogió la cartera sin dar señales de que el asa quemaba, pero no es plato de gusto. Se ha convertido en el puesto más duro, aunque la Sanidad siempre es un mundo difícil. Imagino que heredará ese tono menor en las declaraciones, lo que no quiere decir que no tenga que echar el resto. Nunca sabes muy bien qué quiere decir ‘perfil técnico’, pero se supone que alude a descargarse de política y cargarse de sentido común.

En el mismo viaje ha caído en Madrid Miquel Iceta, al que se le esperaba en cuanto hubiera un resquicio. No creo que sea un ministerio testimonial, ni esas cosas que se dicen. Tampoco creo que venga para bailar solo en la corte de Sánchez. En lo territorial hace falta más baile de parejas, más coreografías, y así. No es un hombre orquesta, pero tendrá que afinar los consensos, sin pisar callos. Todo está, finalmente, en danza.

Tampoco hay seguridad de que Illa vaya a cambiar el signo en Cataluña, como esbozó Redondo. Pero era el movimiento previsto en el tablero. Los milagros se dan poco, y los imposibles rara vez, sin embargo, no es de aquellos a los que vayan a encontrar en el barro. La política se ha vuelto muy física, muy de juego directo, de pelota a seguir, pero Illa, que viene acostumbrado al territorio minado de la epidemia, lo mismo le pilla el gusto a la incómoda batalla catalana. Que no lo enfaden, o se quitará las gafas.