Un cargo inmerecido

La lógica española no puede fallar. El pillo delante del honrado; el ignorante encima del entendido; el funcionario probo debajo, siempre debajo. Benito Pérez Galdós

Soy mujer y me avergüenzo. Pero ¿cómo alguien que dice y hace lo que esta mujer, secretaria de Estado, puede cobrar un sueldo que sale de nuestros gravosos impuestos? Dicen que Ángela Rodríguez Pam está molesta por las críticas recibidas por la Ley del “solo sí es sí”. Quizá debiera haberse informado antes de haber aceptado el cargo que las críticas van incluidas en los generosos emolumentos que recibe. En un foro organizado por Unidas Podemos denominado Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?, y entre un público que le aclamaba y le reía las gracias, Rodríguez Pam afirmó lo siguiente:

«Es verdad que para las víctimas la Justicia es importante, para la reparación, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante no quiero minusvalorar la relevancia que ello tiene».

Para las víctimas ¿es “importante”?¡Qué lástima me da Vd.! No sabe nada de lo que debería conocer mejor que nadie por el puesto que ocupa. Verá Vd., uno de los mayores problemas que afronta la persecución de los delitos de violencia de género es la dificultad de que las mujeres denuncien. Tienen miedo, ¿sabe Vd.? Mucho miedo. Atraviesan una situación dificilísima. Se encuentran entre la espada y la pared. Quieren que se castigue a sus agresores porque ellas sufren las brutales consecuencias, pero desconfían de la justicia. No saben si las van a creer o no, si podrá demostrarse las inhumanas secuelas que padecen, si las van a descubrir sus agresores antes de que les juzguen...

Con sus palabras, Vd. minusvalora su relevancia y, sobre todo, pisotea el valor que demuestran las mujeres víctimas para enfrentarse a un medio hostil, difícil y en el que no siempre creen. Sus palabras hacen muchísimo daño a las víctimas y, por ende, a la sociedad. Con una sola conducta delictiva que dejara de perseguirse por sus graves palabras, todos perderíamos. Un depredador de mujeres seguiría suelto.

«Pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya, o después de haberla violado ya...»

Precisamente por lo hecho la sociedad se defiende. La pena previene el delito, el que otros lo hagan y también previene la delincuencia futura. Las penas, además buscan la reeducación y la reinserción social del condenado. ¿Es que a Vd. le parecería mejor dejarlos libres?

«Cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12, o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso...».

Que un maltratador acabe en la cárcel tranquiliza y alivia a la mujer maltratada. Las secuelas sufridas permanecen durante años o toda la vida, según los casos. La extensión de la pena es valorada por los Jueces después de un proceso garantista con los delincuentes, siendo esta una de las características de nuestro Estado de Derecho. A Vd. no le importa el castigo, pero las víctimas opinan lo contrario. Acuden a los tribunales con miedo y cada sentencia condenatoria es una victoria para ellas. Un logro extraordinario. El tiempo de condena es un tiempo de libertad. Cesa el miedo mientras estén dentro de la cárcel. El primer permiso de salida las intranquiliza. ¡Cuánta más preocupación les supone la salida definitiva de la cárcel!

«¿Qué está pasando con los violadores a la calle? que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como... de los creadores de las personas que van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega ¡los violadores a la calle! ¡Cientos, miles!... Entre las que le ríen las gracias, otra apostilla: ¡Miles, oleadas!» (el comentario lo hacen a carcajadas).

¿De qué se ríe? ¿Se ha puesto en el lugar de una víctima? ¿Se ríe de la desgracia que sufren? ¿De la situación que viven? ¿De lo divertidas que son sus vidas? No sé lo que dirá o no la extrema derecha. Lo importante para Vd. debería ser lo que piensan las víctimas de la violencia machista. Las víctimas no tienen apellido político. Son víctimas a secas, y no se ríen ni están contentas. Un solo agresor que sale de forma prematura de la cárcel sería suficiente para lanzar una sana y objetiva crítica a la ley del “solo sí es sí”. La crítica libre, Sra. Rodríguez, permite evaluar las tareas y las opiniones; permite extraer conclusiones y superar los errores. La crítica facilita herramientas para evaluar las acciones y las decisiones tomadas y rehacer los comportamientos o las políticas. Quizá por todas las ventajas que reviste la crítica a Vd. no le guste. La realidad, los datos objetivos señalan que 155 condenados por violación, agresión o abuso sexual han sido beneficiados por la Ley del solo sí es sí. A ellos han de añadirse 22 condenados que han sido excarcelados. Y la cuenta sube cada día.

Pero, Vd. prefiere la posverdad. Con sus afirmaciones acredita que los datos objetivos, la información veraz o la realidad ni cuenta ni le importa. Son más valiosas las opiniones y emociones que se susciten al hilo de sus opiniones. Lo trascendente para Vd. es la ideología. La norma hay que cambiarla. Se puede decir de distintas formas y en distintos idiomas, pero no hay mayor sordo que el que no quiere oír. ¿Han preguntado a las víctimas de la violencia machista que sienten con la excarcelación de presos o con la disminución de sus condenas? Algunas víctimas han declarado qué quieren ser oídas por las Autoridades del Ministerio de Igualdad. Deberían escucharlas. La situación actual sobre la violencia de género en nuestro país es mala. Especialmente funesta en los últimos dos meses. Diciembre de 2022 fue un mes trágico en el que 11 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En los primeros quince días de enero de 2023 llevamos ya 4 víctimas. Al parecer estas cifras no son destacables para Vd. Se trata de un difícil combate, pero si lo relatado por Vd. es el ideario del Ministerio, estamos perdidos. Se trata de una cuestión de muy difícil solución, un tema complicado que no admite soluciones simples.

Las personas que trabajan en el Ministerio parecen estar muy satisfechas de sus gestiones. No creo que las cifras señaladas sean expresión de los frutos deseados, pero no se oye la menor autocrítica de la labor que desarrollan. No se oyen discusiones y estrategias que se plantean en otros países. En España, las normas impiden que el maltrato, en casos no graves, pueda ser objeto de mediación. En algunos países de nuestro entorno, la legislación civil, y con ella, la mediación es la que se ocupa de estos supuestos como primera respuesta. Así lo hacen Austria, Inglaterra, Alemania o Irlanda. El CGPJ en un Informe sobre violencia doméstica en 2001 propuso esta posibilidad, que finalmente se desechó. La educación es esencial. Y por ahí también hay grandes fallos. Muchas niñas y adolescentes toleran comportamientos de niños y adolescentes que sus madres jamás hubieran permitido. Revertir las primeras muestras de violencia y maltrato es imprescindible.

Vd. ha frivolizado con el dolor de las víctimas en un espectáculo obsceno e indecente. Ha proferido bromas hirientes a las mujeres que sufren el maltrato. En sus palabras no hay resquicio de una mínima atención, miramiento, adhesión, aprecio o tributo a aquellas a las que debe la razón de ser del cargo que ocupa: las víctimas de la violencia de género. La portavoz del Gobierno ha considerado «muy desafortunadas» sus declaraciones en las que ironizó con la rebaja de penas a los agresores sexuales por la ley del ‘solo sí es sí’.

Sus manifestaciones y actitudes han despertado una indignación generalizada entre miembros del Gobierno. Es el momento del que se define a sí mismo como el presidente del Gobierno más feminista de la democracia. Creo que bastaría con que fuera simplemente consecuente con las víctimas de la violencia de género: Cese a la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad de su Gobierno. Ah, y después de hacerlo, recuerde que tiene que modificar la ley para que no se produzcan más injusticias en el futuro.