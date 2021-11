Un cierto clima de acuerdo

UNA de las tradiciones de las cumbres políticas consiste en llegar a acuerdos no suficiente matizados, aunque suficientemente urgentes. Es decir, todos los firmantes aseguran que hay que acometer una acción, pero al tiempo saben que hacerlo no es sencillo, cuando no imposible a corto plazo, y no pocas veces por decisiones también políticas. Viene a ser lo que decía el dicho: “una cosa es predicar y otra dar trigo”.

Pero las cosas de la política son así. Una cumbre es una cumbre, hay que salir con acuerdos, documentos y cosas, y con buena voluntad. Ayer, los líderes del G-20 se volvieron a sumar a la causa del clima, ¡como no hacerlo!, pero, en líneas generales, no concretaron medidas para combatirlo. Esto ha venido sucediendo desde que el problema del cambio climático está sobre la mesa, y los científicos se han quejado con frecuencia de esa falta de concordancia entre las necesidades del planeta y las decisiones políticas.

Pero al menos, tenemos la agenda climática como uno de los temas centrales de las reuniones en la cumbre. Y en este momento no hay un Trump que entre en la cacharrería asegurando que no quiere saber nada del Acuerdo de París. Claro que Trump no es exactamente el pasado, nos advierten. El Partido republicano sigue los movimientos del magnate de soslayo, sin saber siquiera qué será de su futuro, qué pasara con su candidatura y con su granero de votos (que casi todos consideran su granero personal, no del partido).

Sí, el G-20 parece estar de acuerdo con el grave problema planetario. Al menos en sus decisiones conjuntas o globales. Otra cosa, la acción local. Los escenarios son muy diferentes (la dependencia del carbón, por ejemplo), y la buena voluntad de limitar el calentamiento a 1,5 grados, lo más que el ser humano se puede permitir si quiere tener alguna posibilidad de controlar el futuro, queda otra vez envuelta en una cierta ambigüedad, que es, suele ser, la ambigüedad de los acuerdos colectivos, que a menudo sólo pueden firmarse si no se entra demasiado en los detalles. Draghi habló más de mantener los sueños vivos que de acometer acciones, pero Johnson no tuvo inconveniente en reconocer que, hoy por hoy, es un objetivo inalcanzable.

Llegará un momento en el que los compromisos generales, propios de las cumbres como el G20, notablemente inspirados en el equilibrio diplomático y en la necesidad de presentar acuerdos al máximo nivel, tendrán que bajar a la arena de las acciones concretas, porque la naturaleza no suele atender las razones de la política. Nadie sabe si ese momento surgirá en la cumbre de Glasgow, en la que, líderes como Johnson, que firman este acuerdo de control del calentamiento, sin un límite temporal determinado, un acuerdo dominado por la cautela, pedirán al tiempo medidas urgentes y palpables en materia climática. Todo el mundo es consciente de que los plazos se acortan, pero nadie sabe muy bien cómo pasar de las buenas palabras a los hechos.

El acuerdo del clima está a expensas, también, de las opiniones de ciertos liderazgos. El ejemplo de Trump está demasiado cerca. Y no es el único. El mundo asiste a la crisis energética y al problema climático al tiempo que el orden internacional vive un momento de cambio, envuelto en tensiones comerciales y políticas, con un desplazamiento de los ejes productivos y quizás del peso global, particularmente hacia el área del Índico-Pacífico. Así las cosas, pasar de los acuerdos débiles y poco concretos a las acciones efectivas puede resultar un reto complejo. Un reto en el que nos va la vida.