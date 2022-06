Un conflito laboral que reflicte o contexto

A folga de catro días no mes de maio no sector do metal da provincia de A Coruña, cunhas manifestación masivas durante esas xornadas, deixan en evidencia a forza coa que está incidindo na clase traballadora a perda do valor adquisitivo dos salarios, así como a oposición á pretensión da patronal de flexibilizar a xornada laboral. Lembremos que o IPC atinxiu o 9,1% na Galiza en termos anuais, o pasado mes de abril. Ademais o convenio rematou hai dous anos, polo que a perda do poder adquisitivo dos salarios aínda é maior. e malia que o Governo teime en que o medre da inflación é transitorio, a confianza é mínima tendo en consideración a situación internacional e as políticas da UE respecto da guerra na Ucraína. Ademais, todos os/as analistas coinciden en que as sancións a Rusia son un búmerang que afecta o prezo da enerxía, materias primas e alimentos da UE e tamén no resto do mundo. Consecuencia da aposta pola globalización sen límite.

Neste contexto, malia o relato optimista de Bruxelas e do Governo central, o aumento dos atrancos na cadea produtiva global e sobre todo o crecemento da desigualdade, deixan en evidencia que ficamos diante de problemas que non teñen unha solución inmediata e viñeron para ficar. A menos que se acorde unha nova orde mundial, e iso levará seu tempo. A situación da economía neste intre responde á confrontación xeo-estratéxica, pola centralización e concentración do reparto da riqueza e do poder, entre países e clases sociais. E, esta situación mantense como escenario, porque está acompañada por un medre dos beneficios das corporacións e grandes fortunas, e dos ingresos dos directivos... Amosando que o argumento da competitividade lograda por medio dos baixos salarios é unha escusa máis, xa que na práctica engorda as grandes fortunas.

Daquela, que exista un rexeitamento tan forte e amplo no sector do metal, e noutros convenios. Non é unha resposta conxuntural ou local, a propostas como a que fai a patronal deste sector de asinar un convenio por seis anos, sen actualización anual e ademais flexibilizar unha parte da xornada, 176 horas, que se realizarían cando a empresa o estime oportuno. Este último aspecto non se debe minisvalorar, xa que é unha esixencia cada vez máis común por parte das empresas, porque ademais do aspecto económico (substituír horas extras) crea unha situación de dependencia constante da empresa, que impide que o traballador e traballadora podan programar a súa vida persoal á marxe da actividade laboral. Falamos do grao de dependencia. Non é unha cuestión menor, xa que o que hoxe se considera unha situación extraordinaria vai camiño de se converter en algo habitual.

As reivindicacións dos traballadores/as do metal son mínimas, como que o salario se actualice todos os anos co IPC, un día máis de vacacións, regulación do plus de perigosidade, limitación das ETTS... Son reclamacións asumíbeis pola patronal, que as centrais sindicais (CIG,CCOO e UGT) presentaran unha vez máis na xuntanza do 1 de xuño, despois dos catro días de folga no sector no mes de maio cun notábel éxito, como recoñeceron os distintos medios. Cómpre lembrar que a última reunión coa patronal fíxose o 6 de abril, mantendo daquela, segundo as centrais, propostas regresivas. Coida Xosé Bouzas, secretario nacional de CIG-industria, que atoparon unha actitude refractaria que “impediu avances na negociación do convenio para pór fin ao conflito”.

A patronal manterá nesta reunión unha postura tan agresiva?... Todo indica que a actitude actual non é casual, que o capital vese forte, capaz de impoñer condicións de explotación que maximicen os lucros, axuda neste aspecto a perda da peso das pequenas empresas vítimas do proceso de globalización neoliberal, ou sexa, da concentración e centralización do poder e da riqueza. Sumase a isto a crise ecolóxica e de recursos, a confrontación entre potencias, a desigualdade, as migracións masivas, que reflicten o esgotamento do sistema. A patronal galega debería ser consciente destes límites e dependencias, e de que o futuro será mellor exclusivamente cun modelo económico e social máis xusto, e iso implica redistribución de riqueza entre as clases sociais e unha cadea de valor que respecte o aporte de cada nación. Un convenio aceptado por todas as partes sería un paso no camiño axeitado. O metal vai marcar a dinámica da negociación colectiva, tamén deixará en evidencia o papel dos suxeitos sociais, tanto da patronal como do sindicalismo.

