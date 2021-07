Un debate extemporáneo

AUNQUE como lo expresó Casado es doblemente desafortunada en forma y fondo, a estas alturas, las causas de la guerra civil y el previo alzamiento contra la II República, no se pueden simplificar. Tuve la oportunidad de entrevistar y conocer a diversos personajes de la época o que la protagonizaron directamente o que la estudiaron a fondo: A Herbert R, Southworth, autor del libro El mito de la cruzada de Franco, a los comunistas Enrique Lister, Santiago Carrillo y Santiago Álvarez; al jefe de la CEDA, Gil Robles; al falangista Dionisio Ridruejo, y los generales de Franco Gutiérrez Mellado y Díez Alegría.

Fracasó la República al pretender cambiar de un día para otro un país que venía del caciquismo, el analfabetismo, la falta de cultura democrática en la población, lo que condujo a la radicalización y las posturas extremas, por ambos lados, con los añadidos del paro, la miseria y la falta de eficacia para remediarla, pese a las medidas que se adoptaron en ese sentido. Y tuvo enfrente la resistencia de la burguesía y la oposición de la propia Iglesia.

La ausencia de una clase media que diera estabilidad al país fue determinante, y los fracasos, como el de la pregonada reforma agraria, se sucedieron. Las dos sublevaciones previas, la de Sanjurjo en 1932 y la Revolución de 1934, con el añadido catalán, fueron, prenuncios de un choque de mayores proporciones como luego ocurrió.

Cuando le pregunté a Gil Robles con quién de los dirigentes del otro bando más respetaba, me dijo “A don Julián Besteiro”, quien no dudó en alzar su voz frente a los errores de los que era testigo: “La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas, por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos”, dijo.

Es bien cierto que una parte, que no todo, el Ejército se sublevó en 1936 contra el orden constitucional vigente, pero no se debe olvidar el clima en que se produjo este hecho. Eso no justifica la rebelión, sin duda. Pero ayuda a hacerse una idea completa de aquel episodio que nos condujo a aquella tragedia. Aprendamos de ella, pero que no envenene el debate sobre los problemas de nuestros días.