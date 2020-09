Un diálogo aberto cos lectores

A vida, non sempre, pero si en moitas ocasións, non é máis ca un eterno regreso. Eu regreso hoxe por onde solía. Máis embaixo, si, pero xa saben o que dixo Erwin Schrödringen. Dixo que a vida alimenta a entropía negativa. Ou mesmo que a vida é a que se alimenta de entropía negativa. Non o sei moi ben, non o recordo, e, ó millor, o que dixo foi que a vida alimenta, ou mantén, a entropía negativa. O caso é que logo rectificou afirmando que a verdadeira fonte da vida ven sendo a enerxía libre. Ou sexa, que todo canto sube baixa, según eu o entendo...e disimúlenme a máis que posible botaratada. Regreso por onde solía, dicíalles, pero esta vez máis embaixo. Todo canto sube, baixa; según diciamos. O que non sei é se, todo canto baixa, sube.

Vinte tantos anos foron os que permanecín aí enriba, esquinado, no ángulo superior esquerdo desta mesma páxina: logo, descansei un pouquiño; máis tarde, pasei ano e medio perdido por aí atrás, mentres seguía pensando que un bo periódico é aquel que, lido tempo despois logo da súa publicación, sempre ofrece algo que ler. Dende noticias a artigos de fondo, dende fotografías a banalidades varias pois, Mao Zedong así o dixo, a revolución está na forma malia que algúns sospeitemos que algo tamén esta no fondo e por moito que todo, todo, estea xa dito.

O que importa é o contido, non ónde se contén...malia que este si importe, si conte, a múltiples e variados efectos. O bo pano en boa arca se vende. O caso é que mentres andei perdido por aí atrás fun recuperando algúns dos vellos lectores. Non todos se relacionaban comigo pola Internet. Roy Boland facíao dende Australia polo correo-e. Alberto Capelo, dende o Brasil polo Facebook e, por non seguir aburríndoos, Sousa-Poza dende Johannesburgo, alá embaixo en Sudáfrica, pola nosa páxina web do periódico, onde non sempre sae todo canto escribe e daquela acorda enviarmo polo e-mail. A Roy íalle, vaille, pois é o seu, o tema literario. A Alberto vaille Galicia, toda ela enteira. A Sousa-Poza vaille a Historia e con ela todo canto a Historia abrangue.

O domingo pasado, antes de que eu retornase a esta páxina pra ocupar este meu baixo fondo de agora, tódolos mércores, Avelino Sousa-Poza comentoume o meu artigo dese día, o titulado Monarquía ou república, que algo si deu que falar. Comezou dicíndome: “Le dejo el debate de monarquía o república a iluminados de un signo u otro. Yo ni lo considero necesario. Poco importa incluso el como hoy en día acabamos con una monarquía. Me parece un tema académico. ¿Cual está más cerca de Dios, el catolicismo o el protestantismo? La cuestión hoy es si funciona o no funciona”.

Logo engadía: “Me intriga el tema del “respecto absoluto ás crenzas relixiosas. Por supuesto, y no solo a las creencias religiosas sino a todas las creencias.(...) Pero no todas las religiones son iguales. Y es que yo veo la religión principalmente como un rasgo cultural. Pudiera ser que haya que aguardar por el final de los tiempos, pero eventualmente las religiones se convertirán en entrañables mitologías, y las mitologías son especificas de cada país. Ocurre que la española es la católica y por consiguiente el catolicismo no puede ser lo mismo, o tener el mismo tratamiento formal, que mitologías alienígenas como son las de los mormones o los Testigos de Jehová”.

Son, élles ben certo, dúas longas citas e con elas vaime xa un coarto de artigo feito. Pero vanme desculpar que as inclúa porque deixan no aire cuestións que nos deberemos formular, todos, aínda que só sexa por enredar; ou por nos desfacer doutros e irritantes asuntos como os que a pandemia nos suxire. Non debemos esperar nunca a que sexan os distintos gurús que campan ó seu aire os que o fagan por nós.

Refírome ós gurús políticos, ós relixiosos ou ós deportivos e a tantos e tantos outros, dada a donidade coa que, os habitantes deste país, nos entregamos fervorosa e relixiosamente a exercitar as nosas crenzas ou ás nosas afeccións, sexan estas da índole que sexan, con abandono da nosa propia conciencia crítica.

Qué é pra nós, pra cada un de nós, a política, qué é a relixión? Non sei a vostedes, pero a min que son home máis de preguntas feitas no meu silencio interior que de solucións dadas coa boca chea de razón, a esas preguntas chegadas do espazo exterior, cada vez estou máis confundido e menos disposto a aceptalas a forza de escoitar tantas respostas en boca de tantas xentes como son as que nunca se fan preguntas.

Afóganme a cantidade de opinións que me fan chegar dende as pantallas dos televisores, dende as emisoras de radio, dende esa peste do twitter ou desde esa outra do Instagran, de xeito que, así, vou refuxiandome –fágoo como podo– na repousada lectura de tres ou catro xornais de distintas signos e, como ven, na correspondencia que os amigos, lonxanos pero sempre próximos, me proporcionan. Grazas a eles, estes artigos que puideran semellar un monólogo, son en realidade dun diálogo aberto con eles. Ven sendo así dende hai moitos anos. É de desexar que dure moitos máis. E que vostedes o vexan.