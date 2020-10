Un empeño inútil y mortal

LA Comunidad Autónoma de Madrid se empeñó en seguir haciendo las cosas mal. Cuando se había demostrado que la legislación sanitaria es insuficiente para cubrir las restricciones de derechos fundamentales impuestas por motivo de la Covid-19, Díaz Ayuso siguió aprobando disposiciones administrativas que con un comprensible, pero desviado, afán de atajar la propagación del virus, sin embargo estaban viciadas de constitucionalidad. Porque, ¿alguien podía sostener que el derecho fundamental de libertad de circulación no se veía afectado por las restricciones impuestas a la movilidad en el municipio de Madrid y en otros 9 mas de la regio?

Cuando existe el instrumento constitucional que es la declaración del estado de alarma para afectar con garantías jurídicas estas limitaciones de derechos y libertades, no se entiende que la presidenta de Madrid no lo haya pedido para su territorio. Se decía por algunos que el virus no entiende de localizaciones y que lo propagan las personas. El coronavirus traspasa sin duda fronteras, pero se está manifestando con más crudeza en unos lugares que otros. No se podía seguir perdiendo mas tiempo en el caso flagrante de la Comunidad de Madrid, que desborda todos los indicadores de expansión de la enfermedad y venía costando la vida de muchos. Por eso el Gobierno de la nación ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

Pero se ha perdido la oportunidad haber inaugurado un modelo de colaboración intensiva entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Aunque, desde 1981 existe esta posibilidad de los estados de alarma autonómicos por ventura no ha sido necesario ponerla en práctica, hasta ahora. En efecto, la declaración de alarma se limita a un territorio concreto, en donde podría haberse incluso delegado el llamado “mando único” al gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo que no ha sucedido ante la indolencia y la pasividad de Ayuso en pedir la declaración de alarma al presidente del Gobierno. Que es quien, en definitiva, responde ante el Congreso de los Diputados sobre el desarrollo del estado excepcional en la Comunidad.