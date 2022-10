Un error que no corrige otro

¿Tiene justificación la ‘venganza’ de Vox interrumpiendo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso? La sede del Legislativo no es el mejor lugar para tomarse la justicia por su mano en un país democrático. Sin embargo, no lo entienden así los de Santiago Abascal, que ayer entraron un minuto tarde en la comparecencia del presidente en el Congreso como ‘venganza’ por su retraso para recibir al rey en el desfile de la Fiesta Nacional. Una falta de respeto, reiteramos desde esta casa, que no es a Sánchez sino a la Cámara Baja y al conjunto de los españoles. Mala estrategia, aunque sea para llamar la atención.

¿Está Galicia sentenciada a convertirse en un desierto demográfico? Los datos de población actuales son inquietantes, pero las proyecciones del INE para 2037 son para echarse a temblar. La comunidad perderá otros 35.000 habitantes en los próximos 15 años y de continuar la actual tendencia su saldo vegetativo será el segundo peor. Ni los esfuerzos de la Xunta, ni el aumento de la emigración, ni el crecimiento de 4,32 millones de personas que se espera para el conjunto de España ayudan a arreglar el problema. ¿Estamos condenados?

¿Cuándo respetarán los juerguistas el descanso de los compostelanos ? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.