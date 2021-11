Un Estado posible

EN un sistema de dos grandes partidos, y a falta de ballotage, los apoyos y coaliciones no tienen lugar tanto tras las elecciones sino antes, y los ciudadanos quienes deciden alianzas, como ocurre en las mayorías absolutas de Galicia. Al votante del PP se le unen minorías que suelen votar a otros partidos en las generales –sobre todo PSOE, pero también Vox y Ciudadanos–, en un bipartidismo que en Galicia opone a PP y BNG, partidos tradicionales surgidos durante el franquismo, aunque el PSG adquiriese pronto importancia por su relevancia en todo el país y porque el radicalismo del BNG –heredero del izquierdismo de UPG y vinculado a la intransigencia vasca y catalana–, le prestó muchos votos.

Los que dirigen los grandes partidos, y el PP español en particular y votantes ideologizados, entienden que sus votos son suyos e ignoran que en sistemas bipartitos se votan bloques y no pueden ser doctrinarios. De ahí las vacilaciones ideológicas de línea del PP, que solo debería ser muy abierta y sin contradicciones insolubles con Ayuso o Abascal, a quienes necesita.

El sistema de bloques es el motivo por el que Sánchez –cuando Rajoy parecía amortizado por una extendida percepción social de inmovilidad y corrupción sistémica, que el PP ignoró pero no Sánchez– lanzó una imagen de cambio radical subido al populismo en boga para hacer presentables las alianzas que precisaba (el Comité Federal ya no le representaba; el país requería cirugía, etc.). Ahora que su Gobierno es más impopular porque se puso socialmente a prueba, su pretensión es ampliar la base electoral tapar agujeros de gestión con “moderación”, con algún acuerdo, declarándose socialdemócrata y sacando a González.

La razón de ser de los partidos parece en España a veces poco más que reproducirse en el poder. Quienes tienen cierto sentido de Estado –Vox, PP, Cs–, tienden a menudo a confundir la España real de hoy, que han contribuido a hacer para bien y para mal, con una imagen ideal que solo existe en su cabeza, pero al menos tienen la virtud de señalar que del apoyo –aún coyuntural– de conspiradores vocacionales, no pueden surgir grandes reformas de país.

Salgamos de esta crisis permanente de volcán, pandemia, vivienda juvenil, quiebra de pequeña empresa, etc., y vayamos a una cooperación amplia de partidos con nacionalismos no facciosos para promover una idea de España realmente plural y con un sólido compromiso común.