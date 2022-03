Un Goberno, por favor

NON temos millo, non temos centeo, non temos trigo, non temos forraxe, nin patacas temos... Non temos Goberno.

Se todos estes anos de autonomía houbese un Goberno de verdade, agora os propietarios das granxas de vacas, porcos, polos ou coellos, non estarían anguriados porque non só lle subiron os prezos senón que non teñen que darlle de comer ao seu gando.

A guerra, a guerra... A maldita guerra da Ucraína! Unha guerra que, polo que se nota, seica tamén é nosa e non coma outras.

Pero o problema dos prezos e do desabastecemento dos produtos para o penso do gando xa non é novo, nin culpa de Putin, senón do abandono dun país ao que puxeron en mans das multinacionais. Das multinacionais que proporcionan a materia prima, das que transforman os nosos produtos e das que os comercializan. O País en mans de fora por deseño político.

Galiza está sen traballar. Galiza está a ermo! Galiza está sen futuro! Só a quinta parte do seu territorio, a quinta parte!, está dedicada a cultivos ou a pasto e, polo menos, outro tanto está abandonada e sen xestión. E hoxe calquera eido é cultivábel!

A superficie arborada case se triplicou no último medio século, abarcando 1,4 millóns de hectáreas, mentres que as terras de cultivo e pasto descenderon ao 21% do territorio. Os montes veciñais ocupan tantos espazo coma o daqueles propietarios individuais que realizan actividades agrogandeiras.

E aínda din, entre eles Unións Agrarias, que non hai terras dabondo! O que nunca houbo foi unha política agraria autocentrada, senón unha deseñada para fornecer madeira e man de obra barata, agora cualificada.

Hai tres Galizas rurais e nove situacións diferentes que requiren políticas axeitadas, como afirma Edelmiro Iglesías.

Porque si que hai políticas deseñadas para camiñar de vagar pero sen demora para chegar a autonomía alimentaria e non depender dos vaivéns xeoestratéxicos, nin dos intereses das multinacionais.

Pero temos un presidente que devece por asentarse en Madrid “porque Madrid ama a liberdade”. Todo un autorretrato político.