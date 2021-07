Un heroe do 25 de abril

Fronte ás ditaduras, aqueles que están á contra teñen en común tal oposición pero non sempre os proxectos futuros unha vez eliminado o goberno autoritario. Uns proxectos que, con frecuencia, poden resultaren non só incompatibles senón tamén opostos. Sucede tamén -e a nosa experiencia co franquismo resulta evidente- que esa árbore da oposición a unha ditadura non deixa ver o bosque do marco xeoestratéxico. E tal confusión -cómpre non esquecelo- deuse cando unha parte do exército portugués decidiu derrubar o réxime do Estado Novo e restablecer as liberdades democráticas e a descolonización. Foi a Revolución do 25 de abril de 1974.

E entre os que a promoveron, ninguén a simbolizou coma Otelo Saraiva de Carvalho, recentemente falecido. Nacido na capital de Mozambique, ingresou no exército e participou na guerra de Angola e Guinea-Bissau. Bo coñecedor da situación das colonias, a súa presenza en terras metropolitanas facilitou que fose un dos deseñadores do operativo necesario para que as forzas armadas portuguesas puxesen o réxime salazarista no cubo de lixo da historia.

Foi o comandante do grupo que tomou o Cuartel do Carmo lisboeta, daquela o centro neurálxico do réxime. O relato é coñecido dabondo para detallalo. O certo é que en xullo de 1974, foi nomeado xefe do novo COPCON (Comando Operacional do Portugal continental), o núcleo militar que garantía as conquistas da revolución, formado pola elite do exército.

Pero unha vez superada as iniciais euforias (para uns) e sorpresas (para outros), desde diversas capitais occidentais comezaron a manobrar para reconducir a revolución. A principal alarma tivo lugar en Washington. Eran os anos nos que a guerra fría se dirimía de maneira cruenta en África e as colonias portuguesas xogaban un papel fundamental con guerrillas de esquerdas en todas elas. E se algo non podían tolerar os Estados Unidos de América era o establecemento dun réxime revolucionario no sur de Europa (daquela aínda había ditaduras en España e Grecia). Punto fundamental da estratexia de Washington era a base aérea de Lajes, nos Azores.

Ao longo de 1975 houbo fortes tensións entre os sectores conservadores -que se ben non querían regresar á ditadura, aspiraban a establecer un réxime liberal- e as diversas forzas de esquerda. Os socialistas, con Mário Soares á cabeza, tiñan o apoio aberto do SPD alemán para conseguir frear á forza de oposición maioritaria, o PCP, en boa sintonía con Moscou (a diferencia do PCE, PCF e PCI). Pola esquerda extrema había unha variedade de forzas políticas, unhas relativamente institucionais (como o MES) ou outras fantasmagóricas (o MRPP).

Despois de dous intentos de golpe contrarrevolucionarios, o MFA pasou a liderar o que se chamou Proceso Revolucionario en Curso. Os movementos populares gañaron protagonismo, o proceso descolonizador colleu forza e convocáronse eleccións constituíntes para o 25 de abril de 1975, sendo o PS e o PSD os partidos máis votados, quedando o PCP moi por detrás.

Daquela, o coronel Vasco Gonçalves -considerado na órbita do PCP- era o primeiro ministro do sexto goberno provisional. Ante a perspectiva dun goberno civil, o MFA dividiuse en tres correntes en función dos partidos políticos: PS, PCP e esquerda radical. Pero contra este proxecto, o PS convocou manifestacións no Porto e en Lisboa, mentres a dereita facía o propio no norte. O regreso de África dos colonos non axudaba. Ante o risco de guerra civil, o sector moderado do MFA -en sintonía co PS e PSD- deu un golpe de mano que desarmou o COPCON a prol dun goberno civil homologable.

Os revolucionarios non quixeron saber cales eran os seus límites, nin cando a Revolución foi reconducida. Saraiva de Carvalho obtivo un 16% nas presidenciais de 1976. A súa disconformidade coa normalización levouno a participar en 1980 nun grupo armado, as FP-25 de abril. Condenado a cadea, foi amnistiado un tempo despois. Aquela revolución foi romántica por incruenta e por imposible. Malia as súas desviacións posteriores, daquel 25 de abril sempre teremos a lembranza de “Grândola, vila morena”, os cravos e a figura de Otelo Saraiva de Carvalho. Do que puido ter sido, cando era imposible que fose.

Joaquim Ventura