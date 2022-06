VARIOS meses después volví a hablar con Alannah Hopkin. Esta vez telefónicamente. La última vez que la vi había llegado a Fisterra, siguiendo el eco de Liam Ó Muirthile, un gran poeta en lengua irlandesa que murió en 2018. Hopkin escribió algunos poemas como homenaje, recordando travesías rurales en común, y Antonio de Toro y yo los recogimos en la Antología trilingüe que publicamos con los amigos de Medulia. Alannah también escribió un tributo en The Irish Times. Acostumbrado a encontrarla en festivales de poesía, o en las semanas artísticas, esta vez la llamada tenía que ver con su último libro, A Very Strange Man (Un hombre muy extraño), que acaba de publicar, en inglés, en New Island. El libro está dedicado al que fue su marido y compañero durante 29 años, el gran escritor irlandés Aidan Higgins, fallecido en 2015.

Tenía motivos para hablar con ella de toda esa vida extraña y maravillosa. No sólo la amistad, sino la grandeza y honestidad de estas memorias de una vida en común. Más que un recuerdo de quién fue Higgins, un grande de las letras, aquí se cuenta una historia de amor. Y una vida literaria, en la que ambos pasaban los días y las noches, en el pequeño pueblo irlandés de Kinsale, que también está en la historia de España, mientras al barco del amor navegaba, no sin dificultades económicas y luchas infinitas contra los inevitables oleajes que se desatan en el universo de la literatura.

Alannah vivió antes en México. Habla español razonablemente bien y pasó varias vacaciones en Nerja (en primavera, en Navidad), un lugar al que la llevó Aidan Higgins, que había escrito sobre su larga estancia allí uno de sus libros más importantes titulado, naturalmente, Balcón de Europa. Higgins, nacido en Kildare (Celbridge), tuvo un espíritu cosmopolita, vivió en Rodesia, en Sudáfrica, en España, en otros lugares de Europa y dio clase en la Universidad de Texas. Luego, el enamoramiento con Alannah (que fue a primera vista en el parking del hotel Acton de Kinsale) le llevó a moverse poco este lugar, amarrado como un barco a ese puerto. Aunque siguió viajando, hasta que la enfermedad y la ceguera (como Joyce, una de sus referencias) fueron desconectando a Aidan Higgins lentamente del mundo de los vivos.

Al teléfono, Alannah se muestra, como siempre, entusiasta y generosa. La casa de Kinsale conoció un bullicio literario que, con el paso de los años y sin Aidan, se ha atemperado: pero ella está en acción, sigue escribiendo. El mundo sigue yendo a visitarla. Estas memorias de su vida en común con Higgins, excelentes, son un ejemplo. “¡Quiero volver a Fisterra!”, me dice. “Y a Compostela”.

A Very Strange Man está poblado de todos los grandes nombres de la literatura inglesa e irlandesa de la segunda parte del siglo XX. Aidan era, en efecto, un hombre especial, a veces difícil. Sus opiniones literarias podían herirte. Recordaba aquellos encuentros en Londres, sobre todo, con San Beckett, como le gustaba que le llamaran, y no Samuel. Una vez le envió una carta ilegible que, sin embargo, entendieron. Este libro combina maravillosamente lo doméstico y lo literario, el duro universo de editores y escritores, también la lucha por lograr una crítica, por ejemplo, en The London Review of Books. Es un gran libro sobre la amistad, sobre la genialidad de Aidan Higgins, que debería ser más reconocido en España.