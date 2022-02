¿Un mediador en la praza?

POLÉMICA. Cada vez que se producen cambios en el entorno de la praza de Abastos se genera una sensación de descontento entre un colectivo que tienen interiorizado que mucho caso no le hacen y lo achacan al poco peso que, en su opinión, tiene la suma pequeños empresarios (como son los placeros) frente a las grandes firmas de la alimentación. Esta semana se reprodujo de nuevo y, como ocurre en tantas ocasiones, coincidía por la apertura de un gran hipermercado en el polígono de Costa Vella-A Sionlla. Nada nuevo. Lo del aparcamiento es un problema con difícil solución por las particularidades del casco vello compostelano. La última remodelación no gusta a los comerciantes de la zona que consideran que juegan en inferioridad de condiciones: “Aquí no puede aparcar nadie y los clientes optan por irse a las grandes superficies”, denuncian de forma reiterada.

El alcalde Sánchez Bugallo y su equipo tratan de convencerles pero lo tienen difícil. Hay mucho malestar y la presencia policial en el entorno se interpreta de forma negativa: no como prevención ante problemas sino como disuasión para que los clientes no aparquen. Se está generando una situación incómoda que, cuentan algunos, puede crear muchos problemas. Salvo que aparezca un hombre bueno. sabela arias