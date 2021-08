¿Un mundo conectado?

LA DECISIÓN de abandonar Afganistán por parte de occidente, y particularmente por parte de los Estados Unidos, pone en cuestión ese concepto de mundo intercomunicado con el que se define la modernidad. La tecnología, en efecto, parece sugerirnos que todos estamos en conexión, para lo bueno y para lo malo, pero lo cierto es que en lo que llevamos de siglo se está produciendo una tendencia alarmante hacia las políticas burbuja, que intentan evitar la contaminación con los problemas ajenos, promoviendo, en una palabra, el proteccionismo feroz, la mirada interior y el desapego, disimulado o no, con respecto a lo que sucede en otras latitudes.

Este movimiento alcanzó altas cotas con la política de Trump, como es bien sabido, con su famosa frase, ‘America first’ (América, lo primero), pero parece responder a una idea que no sólo proviene de los idearios populistas, ni de la mirada localista que busca el apoyo electoral rápido y sin discusión de sectores poco amigos de la diversidad (ni de nada que esté más allá de sus fronteras). La explosión de la pandemia, las crisis económicas sucesivas y la presión migratoria, entre otras cosas, han acabado por envalentonar a los que creen a pies juntillas en el estado-burbuja: aquel que puede levantar muros, reales o virtuales, apartarse del resto del mundo y funcionar a su manera.

Es una falacia, desde luego, salvo que hablemos de algún régimen totalitario. Una democracia no puede instalarse, sin sonrojo, en esos parámetros, no puede aceptar esa filosofía política. Y, aunque lo intente (no es más que propaganda superficial, como bien se demostró en el mandato de Trump), no podrá llevarlo a cabo, salvo que pierda su alma, su espíritu y su razón de ser. Una democracia, a mi entender, es responsable de la propagación y defensa de la libertad, y ha de proyectar esa visión democrática en sentido amplio, no sólo hacia el interior de sus fronteras. Una democracia es más eficaz y más justa cuando entra en colaboración con otras y hace fuerza con otras.

Por eso Europa tiene un papel muy importante que desempeñar, aunque no siempre encuentre el camino para hacerlo. Algunos analistas ven en esta tendencia a defender la nación-estado como entidad amurallada un síntoma muy claro del progresivo deterioro occidental, que, en medio de un mundo en transformación, a la espera de la nueva definición de bloques, sobre todo económicos, prefiere desconectarse paulatinamente de los problemas del mundo, al tiempo que declina participar en acuerdos globales y pone en entredicho los acuerdos comerciales. Esto ha ocurrido y está ocurriendo.

Frente a las intervenciones, fuertemente criticadas en muchas ocasiones y no sin razón, lo que se demanda ahora es un ejercicio de responsabilidad democrática. Especialmente si se trata de defender los derechos humanos que, por supuesto, son globales, afectan a cada uno de los habitantes del planeta, sin distinción, y en ningún modo puede aceptarse que desde una pulcra perspectiva occidental seamos capaces de desentendernos del sufrimiento de otras sociedades. El principio de solidaridad debe ser inherente al ejercicio democrático y sólo así la democracia puede presentar credenciales de grandeza. Tal vez nos estamos olvidando de todo esto.

En este mundo interconectado se empieza a extender, paradójicamente, la idea de que algunos lugares son poco menos que extraterrestres y, por tanto, inhóspitos. En un mundo mucho más pequeño que antaño se adivina una tendencia hacia el progresivo olvido, una especie de rendición o de abandono ante los males de los otros. Así muere el espíritu de las democracias.