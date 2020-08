HACE ya algunos años, Jon Sobrino, jesuita en El Salvador, una de las voces más genuinas y vivas de la iglesia, escribió un libro titulado, Fuera de los pobres no hay salvación. Un libro dedicados a Pere Casaldáliga, el obispo de los pobres fallecido en Brasil hace unos días. No poseer nada, no llevar nada, no pedir nada, no callar nada. Probablemente esta frase lo encierra todo, a pesar de emplear hasta en cuatro ocasiones el término nada.

Sobrino, salvó su vida aquella fatídica noche de noviembre de 1989 en El Salvador, donde el batallón Ataclat asesinó a los jesuitas de la UCA y, entre ellos, a Ignacio Ellacuría. En su primer capítulo de este libro que recoge una coletánea de diferentes artículos, uno lleva por título El pueblo crucificado, y la civilización de la pobreza. El compromiso por los pobres, la justicia social, pero sobre todo, cargar con la realidad y encargarse de la misma, tan ellacuriano como, en la lejanía, zubiriano, implica un compromiso vital y que a algunos les costó la vida. Un paso más, para liberarse del sueño dogmático tan kantiano. Ellacuría estaba convencido en sus últimos años de vida de que era necesario “otro” mundo para no caer en inhumanidad, pero no cualquier mundo “otro”, por lo que era necesario “revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”. Una civilización de pobreza para superar la actual civilización de la riqueza. Pero a este lado, escuchar expresiones tales como “pobreza solidaria” o la de “austeridad compartida”, no resuenan, no quieren ser escuchados. Jean Ziegler, relator en Naciones Unidas, señaló no hace mucho que “esta sociedad está gravemente enferma, “enferma de muerte” y donde es necesario cambiarla”.

Hoy el mundo, un mundo en medio de la deriva silente de su propio hedonismo autodestructivo, asiste silente y angustioso ante la pandemia, pero ya era un mundo enfermo de insolidaridad, de injusticia, de silencios y egoísmos. Gigantes de carne y hueso que nos han hecho reflexionar han dado o perdido su vida desde una dignidad humana y una ejemplaridad del compromiso radical del que todos o casi todos seríamos incapaces.

Araguia ha sido, es y será para Casaldáliga la obra que ha dado sentido a su vida. Su defensa de los pobres, sobre todo de las comunidades indígenas, los indios Xavante, le había supuesto recibir amenazas de muerte por parte de colonos y terratenientes. Muchos indígenas fueron asesinados. Y su vicario, João Bosco, fue asesinado porque le confundieron con él. Vinculado a la teología de la liberación no fue entendido ni comprendido a un lado del Atlántico, pero sí al otro, sobre todo por parte de quiénes eran excluidos, apartados, ofendidos, ninguneados en sus derechos y en su dignidad. Escogió seguir a Jesús al lado de los más pobres entre los pobres. Ahí lo vio, lo siguió, lo experimentó. Han sobrado adjetivos, para una rica personalidad de compromiso, diálogo, firmeza y rectitud de vida y espiritual. Su pobreza rayana con su vida asceta y espartana era la misma que sentían y vivían de miles de campesinos e indígenas. A ellas llevó la voz, llevó la palabra y el ejemplo de aquél nazareno. Para otros solo era un obispo comunista, un revolucionario, un disruptor como se diría hoy del orden y la paz que solo unos imponían a su forma, esclavizando, arrodillando y marginando.

En sus últimos años de vida Casaldáliga la enfermedad fue apagando el brío de otrora, pero no la fuerza y la viveza de su mirada, apenas podía moverse, apenas balbucear unas palabras. Su casa está, como siempre lo estuvo, abierta de par en par. Las fuerzas le fallaron, pero solo las físicas, no su espíritu, no su inmensa humanidad y fortaleza interior.

Una llama, un compromiso, una actitud vital en la vida y ante la vida, un ejemplo de fe y coraje. Con virtudes y errores como todo ser, pero para la historia aquella frase enérgica que pronunció Pablo VI, un gran Papa muchas veces olvidado: “Quién toca a Pedro toca a Pablo”. Es una frase que resonó en los fríos muros de muchas conciencias de cristal. Cristales que saben que, al otro lado, hay miseria, hay pobreza, injusticia, sufrimiento, muerte, hambre, pero también inacción y silencio.