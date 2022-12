EN el año 2005, el antropólogo Claude Lévi-Strauss concedió la última entrevista a la televisión francesa y expresó, con la perspectiva de sus 95 años, que “la especie humana vive como bajo un régimen de envenenamiento interno. Y pienso, en el presente y en el mundo en el que estoy a punto de terminar mi existencia: no es un mundo que me guste”.

Le he dado vuelta estos

días a esta frase porque tampoco a mí me gusta lo que está sucediendo en España y en el mundo. El día 15 de diciembre pasará a la historia de la indignidad en España porque fue la fecha en la que el Gobierno y sus socios aprobaron la derogación del delito de sedición, rebajaron la malversación de fondos públicos y metieron con calzador una reforma legal para que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los políticos y no por los propios jueces.

En Europa hemos descubierto una trama de sobornos vinculada a Catar y Marruecos que afectó, entre otras personas, a una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo, que ocupaba una diputada griega del partido socialista.

Perú ha visto fracasar un autogolpe del izquierdista Pedro Castillo, que, antes de que el Parlamento lo inhabilitara por “incapacidad moral permanente”, intentó derrocar el orden constitucional para mantenerse en el poder, y aunque fracasó el país quedó sumido en el caos.

Sigue la dura represión en Irán contra los jóvenes que protestan contra el régimen de los ayatolás. Y la Rusia de Putin sigue lanzando sus misiles contra el pueblo ucraniano, intentando que muera de frío.

Es un mundo feo pero no hay que perder la fe. Se trata de cambiar a aquellos gobernantes que promueven el bien propio en lugar del bien común.