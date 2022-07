Un mundo para las pequeñas gentes

Decía el filósofo chino Lao Tsé que el mejor gobierno es el que no gobierna nada. Con ello no quería decir que un buen gobernante tuviese que ser incompetente, sino que para la gente humilde, todas las acciones del gobierno eran siempre negativas, pues lo que solían hacer los gobernantes eran básicamente grandes obras públicas o guerras, para lo cual necesitaban cobrar impuestos, o reclutar a la población para el trabajo y el ejército.

En la China antigua, como en la mayor parte de la historia de la humanidad, la inmensa mayoría de la gente vivía en sus pequeñas comunidades, ya fuesen aldeas o villas. En ellas había, como dice la Biblia, un tiempo para cada cosa. Un tiempo para nacer y otro para morir, un tiempo para sembrar y otro para cosechar, un tiempo para matar y otro para curar, un tiempo para llorar y otro para reír, un tiempo para abrazarse y otro para separase, un tiempo para amar y otro para odiar, y un tiempo para hablar y otro para callar. La vida de las comunidades era una sucesión de generaciones, que vieron por siglos cómo el sol salía y se ponía, cómo soplaban los vientos y cómo los ríos iban al mar y volvían a fluir una y otra vez. La gente sabía que durante siglos las cosas habían sido de la misma manera, y si pasaba algo nuevo y llegaba una nueva noticia trataban de ver si antes ya había ocurrido algo igual. Y así, poco a poco podían sentir cómo sus vidas se iban apagando y pasaban a ser parte de los recuerdos de los que les iban a suceder.

El único modo de comunicarse era la lengua hablada. Mediante ella las personas se reconocían, en ella recibían las órdenes que le daban los que siempre mandaban, y con ella se contaban las cosas que pasaban cada día: las que eran como siempre, y las que rompían el ritmo de la vida, como las sequías y las tempestades, la llegada de unos guerreros extranjeros, y también lo que pasaba en los palacios y los templos, cuando nacía un príncipe, moría el rey o se celebraban bodas o grandes festividades religiosas.

Las cosas comenzaron a cambiar cuando se inventó la escritura, que permitió hacer censos para el reclutamiento y catastros para cobrar impuestos, y también escribir unos libros que solo sabían leer los sacerdotes. Las pequeñas gentes nunca podían entrar ni en los palacios ni en los templos. Lo que ellos podían ver eran solo sus pórticos y sus puertas. Ante la puerta se sentaba el rey o sus ministros para administrar justicia, en la fachada podía haber esculturas y relieves junto con inscripciones. Pero nadie sabía leer las inscripciones, y los mensajes sobre el poder de los reyes o de los dioses únicamente se transmitían mediante las imágenes, como las de los pórticos de nuestras catedrales, que eran conocidas como la Biblia de los pobres.

Para escribir se usaban las piedras, las pequeñas pizarras, y el papiro o el pergamino. Pero todos los papiros venían de Egipto y los pergaminos eran pieles de animales, por lo que los materiales de escritura eran casi inalcanzables, incluso para quienes supiesen leer. Por eso la gente letrada aprendía muchos textos de memoria. De la China llegó un modesto y a la vez genial invento: el papel, hecho con restos de telas primero y luego a partir de los árboles, que comenzó a ser asequible. Pero tras el papel llegó un nuevo invento: la imprenta, que permitía imprimir textos muchas veces componiendo las páginas con letras de metal o madera, y hacer también grabados. La tinta, otro modesto invento, impregnada en los moldes de las letras y los grabados, hizo posible imprimir papeles sueltos, que se llamaron hojas volanderas, o coserlos y hacer libros.

Solo el papel y la imprenta facilitaron el acceso y aprendizaje más amplio de la escritura. Gracias a ellos las pequeñas gentes pudieron escribir sus cuentas, guardar documentos y leer libros en sus propias lenguas. Fueron ellos los que hicieron posible el Renacimiento y la difusión de los textos clásicos, la Reforma protestante, nacida cuando Martin Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wüttenberg sus tesis en contra de las indulgencias, y en la que sería esencial la traducción y lectura obligada de la Biblia; y los que hicieron posible que las ideas, las sencillas imágenes de los grabados, las diatribas y la críticas y las noticias circulasen como hojas de árbol arrastradas por los vientos.

Las hojas volanderas, los libros, que se vendían sin encuadernar y a veces se compraban por cuadernillos, fueron la cuna de la libertad. Cuando las pequeñas gentes comenzaron a poder leer y hacer cuentas, se dieron cuenta de que lo que estaba escrito, escrito estaba, que quedaba ahí por mucho tiempo, si el fuego o los elementos no acababan con el papel. El papel circulaba con facilidad, porque era fácil de transportar y esconder, y escondidas en él podían anidar ideas que a veces iban en contra del orden establecido. Por eso los gobernantes comenzaron a perseguir los libros, como si los libros fuesen bandoleros, a controlar las hojas volanderas, ya fuesen poemas, proclamas o simples noticias, y a quemarlos en público, a veces acompañados de sus autores.

Arrieros, marineros, soldados, contrabandistas, comerciantes y toda clase de viajeros pasaron a diseminar los papeles impresos, más allá de los muros de las ciudades y los campos de cada aldea. Ideas y noticias iban de lugar en lugar como plagas de langosta o como los miasmas que traían las grandes pestes, y para frenarlas los reyes, las iglesias y algunos grupos sociales crearon la censura, porque sabían que un papel escrito podía ser lo mismo que la libertad de las pequeñas gentes que, tras leerlo, podían pensar en lo que decía, comentarlo y discutirlo con sus vecinos. Y no solo eso, sino que esas hojas volanderas, que luego serían los periódicos, contaban lo que había pasado. Y lo que había pasado era un hecho, porque había ocurrido así y no de otra manera. Y cuando los lectores conocían lo que había pasado podían juzgarlo inmediatamente y darle su aprobación o expresar su rechazo. Las pequeñas gentes eran ahora un poco como Dios, porque podían saber lo que pasaba muy lejos de sus pueblos y tenían un conocimiento de las cosas que pasaban. Tenían un conocimiento del mundo, tenían un mundo propio, y no solo las noticias que transmitía el pregonero o el bando del rey o el obispo.

Si en las iglesias se representaba a Dios como un gran ojo, y eso pasaba en muchas religiones que alaban su omnisciencia; si el rey o el poderoso tenían a su policía, que había de ser sus ojos y sus oídos, ahora, gracias a las hojas volanderas y a los pequeños periódicos de cada localidad, las pequeñas gentes podían hacerse una idea global de lo que pasaba en el mundo y de lo que eran su ciudad, su región, y la vida de su comunidad, con sus nacimientos y su muertes, sus virtudes y sus delitos, sus fiestas y sus labores. Podían decir que sabían lo que era el mundo, lo que pasaba, y ya no eran unos pobres ignorantes. Y podían hacerlo porque el periódico se leía en alto muchas veces, incluso los números atrasados, pasaba de unas manos a otras y se compartía. Y su lectura podía suscitar desde el rechazo más rotundo a lo que pasaba, a la aprobación más entusiasta.

Como había muchas comunidades diferentes y distintas localidades, por eso surgieron distintos periódicos. Y como cada grupo religioso, político, profesional, o de recreo tenían sus gustos propios, los periódicos pasaron a competir entre sí. Cada periódico era un mundo particular con una fisionomía propia, en torno a la que se agrupaban sus lectores y sus afines, de tal modo que la identidad y memoria de cada grupo social podía estar asociada a su propio periódico. Cuando los periódicos eran solo en papel, los periódicos eran reales, porque estaban en un lugar y permanecían en él por mucho tiempo. Se podían volver a leer los periódicos del pasado, que se fueron convirtiendo en una encarnación u objetivación de la historia.

Si todo comunidad se basa en un cemento que la mantiene unida, lo mismo ocurre con la comunidad que se genera en torno a un periódico. Sus miembros se reconocen mutuamente porque comporten los mismos gustos y valores, y por eso se fían unos de otros y del periódico con el que se identifican. Por eso pueden decir: ¿sabes lo que pasó? Mira el periódico? O el periódico X dice, lo que es ya una garantía de veracidad, o de mentira, si ese periódico es uno de los que no me fío. O ya te vi en el periódico, como expresión del orgullo o el pequeño prestigio.

Decían los antiguos que la vida fluye como un río y cambia continuamente. Por eso si una comunidad no quiere caer en el olvido debe poder ser capaz de observarse a sí misma cada día, sabiendo lo que pasa y pudiendo analizarlo. Desde hace ya cinco siglos han sido las hojas volanderas y los periódicos los balcones desde los que poder contemplar nuestros pequeños mundos. Por eso si desapareciesen esos balcones y todo quedase sumido en el océano de la información global controlada por los amos del poder político y económico, dueños de la memoria y de la gloria, ese día moriría la libertad.

Entonces las pequeñas gentes se lamentarían, como un poeta egipcio que hace 4.000 años escribió: Generaciones y generaciones desaparecen y se van,/ otras quedan, y eso dura desde los tiempos de los antepasados,/ de los faraones que existieron antes y reposan en sus pirámides./ Construyeron casas cuyo lugar ya no existe./ ¿Qué fue de ellos?/ ¿Dónde están sus moradas?/ Sus muros cayeron: sus lugares ya no existen,/ como si nunca hubiesen existido.

Confiemos en poder mantener nuestra memoria y nuestra libertad.